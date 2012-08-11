ارتشی بزرگ از جوانان بیکار در اروپا/ نسلی شکست خورده در قاره سبز

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "هامبورگر ابند بلات" در مطلبی نوشت: آلمان در مقایسه با همسایگان اروپایی خود نرخ بیکاری پایین تری دارد.البته در جولای گذشته شمار بیکاران در این کشور به 2.876 میلیون نفر افزایش پیدا کرد. البته بالا رفتن نرخ بیکاری حدود 0.2 درصد که نرخ بیکاری در این کشور را به 6.8 درصد رساند برای جوانان منطقه یورو یک خبر امیدوار کننده بود.

در مقایسه با اتحادیه اروپا جوانان در آلمان بهترین شانس برای کار و تحصیل را دارند. بیکاری بخصوص کشورهای بحران زده جنوب اروپا را تحت تاثیر قرار داده است. در یونان نرخ بیکاری با رشد حدود نه درصد به 52.8 درصد که بالاترین میزان بیکاری در اروپاست رسیده است. در اسپانیا نیز با نرخ بیکاری حدود 52.7 درصد تقریبا از هر دو جوان یک نفر بیکار هستند.

بر اساس اطلاعات سازمان بین المللی کار (ILO ) بخصوص در کشورهای بحران زده جنوب اروپا ارتش جوانان جویای کار به بیش از نیمی از جمعیت نسلشان افزایش پیدا کرده است. در سطح اتحادیه اروپا تقریبا یک چهارم جوانان 15 تا 24 سال بیکار هستند که تقریبا تعداد آنها 5.5 میلیون نفر است.

بر اساس گزارش کارشناسان آمار در "ویسبادن" آلمان که در آستانه روز بین المللی جوان منتشر شد تقریبا در اتحادیه اروپا ازهر چهار نفری که می خواهند و می توانند کار کنند یک نفر بیکار هستند. نرخ بیکاری در جولای در اروپا 22.6 درصد بود که 1.4 درصد بالاتر از ژوئن 2011 بوده است.

در جولای گذشته همچنین ILO درباره افزایش روزافزون بیکاری در منطقه یورو هشدار داد و تصریح کرد که بدون اقدامات سیاسی و اقتصادی مناسب این تهدید وجود دارد که در چهار سال آینده حدود 4.5 میلیون شغل دیگر در اروپا از دست برود. به این ترتیب شمار بیکاران در 17 عضو منطقه یورو از 17.4 میلیون نفر به حدود 22 میلیون نفر افزایش پیدا خواهد کرد.

در حال حاضر در اتحادیه اروپا سخن از نسلی شکست خورده است. کمیسر اجتماعی اتحادیه اروپا درباره یک از هم پاشیدگی اجتماعی و افراط گرایی سیاسی در اروپا هشدار داده است. البته نسخه ای هم برای این بیماری جود ندارد.

