کتابخانه عمومی شهید مطهری یکی از 3 کتابخانه‌ برتر کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار مبتکر سرابی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی تهران با اعلام این خبر گفت: ازسوی اداره کل امور فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و بر اساس شاخص‌های تعیین شده، کتابخانه عمومی شهید مطهری شهر تهران به عنوان کتابخانه عمومی برتر در زمینه فعالیت‌های فرهنگی در بین کتابخانه‌های عمومی کشور در مردادماه سال جاری انتخاب و معرفی شد.

وی افزود: مشارکت فعال اعضای کتابخانه و مراجعان در مسابقات آنلاین کتاب‌خوانی و مکتوب، برگزاری کلاس‌های فوق‌برنامه رایگان مانند قصه‌خوانی و خلاقیت ادبی برای اعضا با رویکرد ترویج فرهنگ مطالعه مفید از جمله اقداماتی است که در برگزیده شدن این کتابخانه تأثیر داشته است.

مدیرکل کتابخانه‌های استان تهران ادامه داد: مسئولان و کتابداران کتابخانه برگزیده از سوی نهاد کتابخانه‌ها و مدیرکل هر استان مورد تقدیر قرار می‌گیرند و هدایای نقدی نیز به آنها اهداء می‌شود.

