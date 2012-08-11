به گزارش خبرگزاری مهر، مربی تیم تنیس با ویلچر ایران گفت: با همکاری شایسته هیات خراسان رضوی، آستان قدس رضوی، کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون جانبازان و معلولان، شرایط خوبی برای تمرینات حسین ممی‌پور فراهم شد و تنها نماینده کشورمان در رقابت‌های تنیس با ویلچر لندن، با تمام قوا خود را برای این رقابت‌ها آماده می‌کند.

ابراهیمی در ادامه افزود: در رقابت‌های پارالمپیک لندن، 64 ورزشکار در رشته تنیس با ویلچر حضور دارند که گلچینی از بهترین تنیسورهای دنیا هستند، با این حال ما تمام تلاش خود را برای حضوری شایسته در این رقابت‌ها به کار می‌بندیم.

وی اعلام کرد: برای آمادگی هرچه بهتر تنیسور پارالمپیکی کشورمان، رقابتی چهارجانبه در مجموعه ورزشی شهید شیرودی در نظر گرفته شده که پیش از آغاز سومین و آخرین مرحله تمرینات طی روزهای 26 و 27 مردادماه برگزار می‌شود. این رقابت‌ها با حضور محمدرضا یعقوبی، مهدی طیبی (آذربایجان شرقی) و اکبر قربانی (تهران) انجام می‌شود و طی آن سعی داریم نزدیک‌ترین شرایط را چه از نظر محیط برگزاری و چه از نظر شرایط مسابقه، به فضای رقابت‌های لندن فراهم کنیم.

مربی تیم ملی در خصوص نحوه حضور ممی‌پور در مسابقات تنیس با ویلچر پارالمپیک گفت: با توجه به اینکه از ایران تنها یک نماینده در این رشته اعزام می‌شود، درصدد آن هستیم که با رایزنی در حین مسابقات، فرد دیگری از شرکت کنندگان را با وی همراه کنیم تا امکان حضور در رقابت‌های دوبل نیز فراهم شود، در انتخاب این فرد این نکته مدنظر خواهد بود که جایگاه وی در رنکنیگ جهانی به جایگاه ممی‌پور نزدیک باشد.

سومین و آخرین مرحله از تمرینات ملی پوش تنیس با ویلچر ایران از 24 مردادماه آغاز شده و تا یک شهریورماه در تهران ادامه خواهد داشت.