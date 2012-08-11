به گزارش خبرگزاری مهر، اولین اردوی تیم ملی فوتسال کم توانان ذهنی در مشهد برگزار می شود.

این اردو از روز 23 مرداد تا 28 مرداد ماه جاری به منظور حضور در مسابقات جهانی فرانسه در آبان ماه سال جاری، در مشهد برگزار می شود.

در این اردو از خراسان رضوی محمود زیبایی به عنوان مربی و رضا محمدیان به عنوان ورزشکار حضور خواهند داشت.

گفتنی است در مسابقات جهانی ورزشکاران دارای معلولیت ذهنی که سال 90 در کشور ایتالیا و در چندین رشته ورزشی برگزار شد، تیم فوتسال کم توانان ذهنی کشورمان از سد تمامی حریفان خود گذشت و به مقام قهرمانی دست یافت.

مسابقات هندبال پیشکسوتان خراسان رضوی با عنوان جام رمضان برگزار شد

هفته سوم چهارمین دوره مسابقات هندبال پیشکسوتان خراسان رضوی با عنوان جام رمضان برگزار شد.

رقابت های هندبال پیشکسوتان استان، در محل سالن اختصاصی هندبال استاد علی محمدیان واقع در مجموعه ورزشی کوثر مشهد برگزار شد و در این دوره از مسابقات تیم هندبال پیشکسوتان مشهد 16 بر 10 بر تیم هندبال آریا آسانسور مشهد غلبه کرد.

گفتنی است در ادامه این مسابقات روز دوشنبه 23 مردادماه سال جاری تیم هندبال شهرداری مشهد با تیم آریا آسانسور مشهد با یکدیگر روبرو خواهند شد و پنج شنبه 26 مردادماه امسال نیز دو تیم هندبال تربت جام و پیشکسوتان مشهد در مقابل هم صف آرایی خواهند کرد.

وضعیت فرهنگی ورزش کشور نیاز به ساماندهی دارد

رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای گفت: وضعیت فرهنگی ورزش کشور نیاز به ساماندهی دارد.

علیرضا صفارزاده گفت: ورزش عرصه بسیار پر مخاطب و اثرگذاری است و توجه به آن به دلیل توجه ویژه جوانان به فعالیت های ورزشی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: اثرگذاری عرصه ورزش تا به حدی است که گاهی رشد و پرورش جوانان در زمینه های مختلف همچون علمی، اجتماعی و فرهنگی با قرار داشتن در محیط های ورزشی از حضور در کلاس های مدرسه و دانشگاه بیشتر است.

صفارزاده ادامه داد: برای رشد خصلت های ویژه پهلوانی که همان دیانت و جوانمردی است می توان با سرمایه گذاری در رشته ورزشی پهلوانی زورخانه ای موجب گسترش فرهنگ در ورزش کشور شد.

زمان برگزاری مسابقات جودو جام رمضان چناران تغییر کرد

زمان برگزاری مسابقات نهایی جودو جام رمضان در شهرستان چناران تغییر کرد.

دیدارهای پایانی مسابقات جودو جام رمضان به دلیل احتمال تقارن با شب عید فطر زودتر برگزار می شود.

مسابقات اوزان 81 ، 90 ، 90+ کیلوگرم و مسابقات نهایی که قرار بود 27 مرداد ماه در سالن جودو تختی چناران برگزار شود، سه شنبه 24 مرداد ماه از ساعت 21:30 دقیقه در این سالن واقع در اداره ورزش و جوانان این شهرستان برگزار خواهد شد.

مسابقات تیراندازی با کمان جام رمضان در مشهد برگزار شد

روز اول و دوم مسابقات تیراندازی با کمان جام رمضان در مشهد برگزار شد.

این مسابقات روز چهارشنبه 18 مردادماه در دو رده سنی زیر 10 سال و گروه سنی آزاد مردان، در دو سطح مبتدی و حرفه ای و در رشته ریکرو با حضور 40 ورزشکار در مجموعه ورزشی سجاد برگزار شد.

روز دوم این مسابقات نیز روز جمعه 20 مردادماه در دو رده سنی زیر 10 سال و گروه سنی آزاد بانوان در رشته ریکرو با حضور 25 ورزشکار در مجموعه ورزشی سجاد برگزار شد.

گفتنی است مسابقات تیراندازی با کمان جام رمضان به مدت چهار شب برگزار می شود که در دو شب ابتدایی ورزشکاران سطح مبتدی در رشته ریکرو و در دو شب بعد ورزشکاران سطح حرفه ای در دو رشته ریکرو و کامپوند با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.