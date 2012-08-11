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۲۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۲۶

پلیس فدرال مالزی اعلام کرد:

انهدام یک شبکه بین المللی مواد مخدر/ دستگیری22 قاچاقچی شامل 15ایرانی

انهدام یک شبکه بین المللی مواد مخدر/ دستگیری22 قاچاقچی شامل 15ایرانی

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: پلیس فدرال مالزی یک شبکه بین المللی مواد مخدر را در منطقه "کلنگ ولی" شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه اعضای ان را دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اینسایدر مالزی (Malaysian Insider)، در این عملیات 21 قاچاقچی دستگیر شدند و از محل انها 6 میلیون دلار مواد مخدر کشف و ضبط شد.

این شبکه که شامل 15 ایرانی که یکی ازآنها زن است، 3 ازبکی، 2 فیلیپینی و یک مالزیایی می باشد ،به همراه 20 کیلوگرم پودر سابو، 630 گرم هروئین و 65 لیتر مایع سابو شناسایی و منهدم شد.

اعضای این شبکه که در منازل بسیار مجلل در اطراف کوالالامپور زندگی می کردند بین 22 تا 54 سال سن دارند و تا پایان هفته جاری برای تکمیل مراحل اولیه تحقیقات در اختیار پلیس خواهند بود.

بر اساس این گزارش ، این افراد از خانه های مجلل جهت تولید و انبار مواد مخدر استفاده می کردند.

قاچاق مواد مخدر در مالزی مجازات اعدام را در پی دارد اما علیرغم مجازات سنگین قاچاق مواد مخدر در این کشور، طی سالهای گذشته شاهد دستگیری تعداد زیادی از ایرانیان به این اتهام بوده ایم.
 

کد مطلب 1670511

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