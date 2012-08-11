  1. ورزش
۲۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۶

آشنایی با مربی بدنساز تیم ملی فوتبال/ حضور در دو باشگاه بلژیکی و اماراتی

آشنایی با مربی بدنساز تیم ملی فوتبال/ حضور در دو باشگاه بلژیکی و اماراتی

"بارت کاوبرگ" بلژیکی پیش از اینکه به عنوان مربی بدنساز تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شود در دو باشگاه بلژیکی و اماراتی کار کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوبرگ در 20 مارس 1984 در لی‌‍یژ بلژیک به دنیا آمده و از سال 2010 کار مربیگری خود را آغاز کرده است.

این مربی که در حال حاضر تیم ملی فوتبال ایران را در اردوی مجارستان همراهی می‌کند، در سال 2010 به عنوان مربی بدنساز "راسینگ خنک" منصوب شد و پس از یک سال به تیم "الجزیره" امارات پیوست.

مسئولان تیم ملی فوتبال از مدت زمان قرارداد با این مربی و مبلغ قرارداد وی اطلاعاتی را منتشر نکرده‌اند اما آنگونه که پیداست انتخاب این مربی کاملا با نظر "کارلوس کی‎روش" سرمربی تیم ملی فوتبال بوده است.

وی جانشین "میک مک درموت" که در ماه ژوییه به دلایل نامعلومی تیم فوتبال ایران را ترک کرد، شده است.

کد مطلب 1670557

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