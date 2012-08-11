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۲۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۴۱

اسکندری در گفتگو با مهر:

تمام مطالبات خرید گندم کشاورزان اصفهانی پرداخت شده است

تمام مطالبات خرید گندم کشاورزان اصفهانی پرداخت شده است

اصفهان - خبرگزاری مهر:رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10 اصفهان در مورد خرید گندم تضمینی در استان اصفهان گفت: تمام مطالبات خرید گندم کشاورزان اصفهانی پرداخت شده است.

محراب اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: پیش بینی سازمان جهاد کشاورزی در مورد گندم برداشتی استان اصفهان، 380 هزار تن بود که با توجه به خشکسالی های اخیر این میزان گندم برداشت نشده است.

وی افزود: میزان گندم برداشتی استان مشخص نیست و بخش خصوصی بیش از 80 درصد از مجموع محصول برداشت شده را با توجه به سیاست گذاری های کلان شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری کرده و آن میزان از گندم های خریداری نشده توسط کارخانجات را شرکت غله خریداری و در سیلوهای استان ذخیره کرده است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10 اصفهان تصریح کرد: میانگین قیمت خرید گندم از کشاورزان 420 تومان است و این محصول با عنوان خرید تضمینی از کشاورزان خریداری می شود.

وی ادامه داد: تنها واسطه در خرید گندم، شرکت های تعاونی روستایی جهت حمایت از مناطق دوردست است که نسبت به خرید و فروش گندم مازاد کشاورزان اقدام کرده است و هیچ واسطه ای در خرید و فروش گندم که سبب تضییع حقوق کشاورزان شود، وجود ندارد.

اسکندری در خصوص پرداخت مطالبات کشاورزان گفت: تمام مطالبات کشاورزان پرداخت شده و وجوه خریداری شده توسط بخش خصوصی و دولتی به کشاورزان پرداخت شده است.

کد مطلب 1670585

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