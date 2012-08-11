  1. بین الملل
۲۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۴۱

واکنش اتحادیه اروپا به اخراج سفیر سوئد از بلاروس

واکنش اتحادیه اروپا به اخراج سفیر سوئد از بلاروس

مقام‌های اتحادیه اروپا با هدف واکنش به اقدام اخیر دولت بلاروس در بروکسل گردهم آمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  Turkish Weekly، هدف از تشکیل جلسه مقام‌های اروپایی واکنش یه اخراج سفیر سوئد از بلاروس و اعمال تحریمهای بیشتر بر ضد مینسک است. سفیر سوئد هفته گذشته به اتهام حمایت بیش از اندازه از حقوق بشر توسط دولت بلاروس اخراج شد.
 

    توربیورن جاگلند Thorbjorn Jagland  دبیر کل شورای اروپا اعلام کرد که اخراج سفیر سوئد نمی تواند موجب پایان انزوای بلاروس از سایر دولتهای اروپایی شود. اولف اسگوک  Olof Skoog  رییس کمیته امنیتی و سیاسی اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده که در چند روزه آینده به تمامی سفرای بلاروس در کشورهای اروپایی پیغامی صریح و شفاف در راستای اعلام همبستگی با سفیر سوئد فرستاده خواهد شد.
 وی همچنین  اعلام کرد که اتحادیه اروپا در تنش به وجود آمده در کنار سوئد خواهد ایستاد ، چرا که این وضعیت تنها به سوئد و بلاروس مربوط نمی‌شود و تمام مناسبات اتحادیه اروپا با بلاروس را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
 
کد مطلب 1670592

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