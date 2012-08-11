مجوز تولید 204 محصول نرم افزاری و رسانه های دیجیتال صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کارگروه نظارت و ارزشیابی و ثبت نرم‌افزار مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در نودمین نشست خود 212 درخواست ثبت و تولید محصولات نرم افزاری را مورد بررسی قرار دادند که با صدور مجوز برای 204 درخواست موافقت شد و هشت اثر نیز از نظر کارگروه، نیازمند اصلاح محتوایی تشخیص داده شد.

براین اساس کارگروه نظارت، ارزشیابی و ثبت نرم‌افزار با 13 درخواست گواهی ثبت نرم افزار از مجموع 14 درخواستی که برای دریافت گواهی ثبت نرم‌افزار به کارگروه ارجاع داده شده بود موافقت کرد و تنها یک درخواست مورد موافقت قرار نگرفت. همچنین 135 درخواست اثر نیز برای دریافت پروانه انتشار مورد بررسی قرار گرفت که به استثنای 7 درخواست، مابقی به تائید اعضای کارگروه رسید.

در همین حال این کارگروه با صدور مجوز تکثیر هر 63 درخواست حامل دیجیتال ارائه شده به کارگروه موافقت کرد.

نرم‌افزارهایی همچون نرم افزار الفبای دوستی 2 و 3، نرم افزار گنجینه قرآنی، نرم افزار اسماء الهی، نرم افزار مدیریت دندانپزشکی لبخند، نرم افزار آسیب شناسی روابط دختر و پسر قبل از ازدواج، پرتال جامع اطلاع رسانی ثمین، نرم افزار مکنون، نرم افزار حجاب و عفاف، نرم افزار دیوان حافظ و شهر شیراز، نرم افزار کودک آسمانی، نرم افزار شهید علی رمضانی، نرم افزار مبانی 10، نرم افزار مجموعه سلامتی/ دیابت و نرم افزار سیستم پوشش لوله نیمراه حایز شرایط اخذ مجوز شناخته شدند.