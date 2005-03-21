زيكو به دنبال پيدا كردن خط دفاعي مستحكم براي ديدار با ايران

به گزارش خبرنگار" مهر" زيكو كه در حال حاضر با تيم ملي ژاپن در اردوي آماده سازي اين تيم در فرانكفورت آلمان بسر مي برد در تلاش است تا در تمرينات و مسابقات تداركاتي اين تيم بهترين نفرات خط دفاعي اش را براي قرار گرفتن در برابر مهاجمان ايران انتخاب كند.

سرمربي تيم ملي فوتبال ژاپن در ديدار دوستانه اين تيم برابر تيم ماينز آلمان سعي كرد از چند تركيب دفاعي براي دستيابي به بهترين تركيب استفاده كند.

اين تيم پس از پايان اردوي پنج روزه خود در فرانكفورت آلمان مستقيما راهي تهران خواهد شد تا روز 5 فروردين مقابل تيم ملي فوتبال كشورمان قرار بگيرد.