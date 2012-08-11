70 هزار مترمربع فرش دستباف در چهارمحال و بختیاری تولید شد

علیرضا شیخی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به اینکه 70 هزار متر فرش دستباف در این استان تولید شده است، اظهار داشت: میزان تولید فرش در این استان شش درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وی بیان داشت: فرش های تولید شده در نقوش رایج استان از جمله بختیاری، گبه، ناینی و .... است.

شیخی با اشاره به اینکه در راستای حمایت تولید کنندگان و ارتقاء کیفیت فرش تشکیل شده است، بیان داشت: در تفاهم نامه که در جلسه کمیته فرش تصویب شده است واز جمله بندهای تسهیلات توسعه و تجهیز اتحادیه، اعطای تسهیلات فارغ التحصیلان و دانشجویان فرش، اعزام تجار و بازرگانان به کشور های هدف و ... است.

سرپرست اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: به تعدادی از بافندگان دارهای ارگونومتیک در راستای حمایت از سلامت جسمی بافندگان اهدا شده است.