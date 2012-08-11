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۲۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۰۲

شیخی در گفتگو با مهر:

70 هزار مترمربع فرش دستباف در چهارمحال و بختیاری تولید شد

70 هزار مترمربع فرش دستباف در چهارمحال و بختیاری تولید شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری گفت: 70 هزار مترمربع فرش دستباف در این استان در چهارماه سال جاری تولید شده است.

علیرضا شیخی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به اینکه 70 هزار متر فرش دستباف در این استان تولید شده است، اظهار داشت: میزان تولید فرش در این استان شش درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وی بیان داشت: فرش های تولید شده در نقوش رایج استان از جمله بختیاری، گبه، ناینی و .... است.

شیخی با اشاره به اینکه در راستای حمایت تولید کنندگان و ارتقاء کیفیت فرش تشکیل شده است، بیان داشت: در تفاهم نامه که در جلسه کمیته فرش تصویب شده است واز جمله بندهای تسهیلات توسعه و تجهیز اتحادیه، اعطای تسهیلات فارغ التحصیلان و دانشجویان فرش، اعزام تجار و بازرگانان به کشور های هدف و ... است.

سرپرست اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: به تعدادی از بافندگان دارهای ارگونومتیک در راستای حمایت از سلامت جسمی بافندگان اهدا شده است.  

کد مطلب 1670605

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