خیزش مردم مسلمان منطقه الگو گرفته از روز قدس است

ابوالقاسم نصراللهی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: روز جهانی قدس یاد آور انسجام و وحدت بیشتر کشورهای اسلامی و آزاده جهان علیه ظلم و جور است و نقطه اتحاد ملسلمان جهان در حمایت از ملت مظلوم فلسطین است

وی اضافه کرد: روز جهانی قدس از یادگارهای ارزشمند امام خمینی (ره) است که مردم ایران برای پاسداشت آن و حمایت از مسلمانان فلسطین، در راهپیمایی این روز شرکت می کنند.



وی اضافه کرد: تمامی فطرت های حقیقت خواه در روز قدس علیه ظلم و زیاده خواهی استکبار جهانی و رژیم نامشروع اسرائیل غاصب اعلام انزجار کرده و بیداری و هوشیاری خود را در برابر توطئه های شوم آنان به نمایش می گذارند.



معاون سیاسی و امنیتی استاندارخاطرنشان کرد: مردم مسلمان در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در حمایت از مظلومان و ارزش‌های دینی به صحنه آمده و آزادی تمامی مسلمانان را فریاد خواهند زد.



نصراللهی ادامه داد: امروز پژواک روز قدس در جهان به ویژه در کشورهای اسلامی طنین انداز شده و مسیر مبارزه بی امان مردم فلسطین را شتابنده و توفنده کرده است.



وی تاکید کرد: در حال حاضر روز قدس و راهپیمایی آن به مراسمی جهانی تبدیل شده به گونه ای که نظام سلطه و استکبار از نام آن وحشت دارند.



نصراللهی یادآور شد: بیداری اسلامی روز به روز ابعاد تازه ای به خود می گیرد و موجب سرنگونی طاغوتیان در کشورهای اسلامی و منطقه شده است.