به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران ژاپنی که مطالعات علمی خود را از سال 2010 در بخش کتیبه های موزه ملی ایران آغاز کرده‌اند تاکنون در حال گردآوری داده های علمی عمدتا به وسیله عکاسی و اسکن سه بعدی از آجرنوشته‌های این بخش بودند.

در موزه ملی تهران بیش از 400 آجرنوشته با خطوط میخی نگهداری می شوند که از میان آنها 343 قلم در بخش کتیبه ها ثبت شده‌اند و هر کتیبه معمولا شامل نام پادشاه است و به طور کلی توضیح ساخت یک معبد یا معابد خدا یا خدایان ایلامی به وسیله شاه است.

آجرنوشته های موجود در موزه ملی ایران از شوش یا چغازنبیل توسط کاوشهای فرانسویان به دست آمده اند و تعدادی از آنها در مجلات MDP منتشر شده اند.

این تیم مطالعاتی با بررسی متون قصد دارند اطلاعات مربوط به آجرنوشته‌های موزه ملی ایران را به طور مخفیانه منتشر کنند تا تمام پژوهشگران سراسر جهان بتوانند در اطلاعات منابع خطوط میخی سهیم باشند.

تیم مطالعات ژاپنی، صبح یکشنبه 22 مرداد ماه جاری گزارش از روند کاری طی دو سال گذشته در موزه ملی ایران ارائه خواهند کرد.