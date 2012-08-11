به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالرضا هاشمی ظهر شنبه در جمع کارکنان رسمی و وظیفه سپاه دشتستان با تسلیت شهادت حضرت علی(ع) اظهار داشت: افرادی در شهادت حضرت امیرالمونین تصمیم به انجام این واقعه تلخ گرفتند که افراد بیگانه از دین نبودند بلکه خود را نیز از اصحاب پیامبر(ص) می دانستند.

وی اضافه کرد: این افراد تصمیم خود را هم در مکان مقدسی گرفته و به حساب خود می‌خواستند امت اسلام را نجات دهند اما چون معرفت دینی و بصیرت نداشتند این اقدام آنها باعث ایجاد فتنه در دین پیامبر خدا شد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه دشتستان ادامه داد: افرادی که در شهادت امام علی (ع) دست داشتند به خیال خود می‌خواستند مسلمانان را نجات دهند اما چون دین شناس نبودند، عمل آن‌ها باعث شد که اسلام به عقب بیفتد و با بی‌بصیرتی خود باعث شدند واقعه کربلا اتفاق بیفتد و بعد از آن نیز عباسیان بر مردم مسلط شوند.

وی با اشاره به بیداری اسلامی در کشورهای عربی، بیان داشت: این بیداری اسلامی ایجاد شده در منطقه در واقع تحقق یکی از وعده‌های الهی برای زمینه سازی ظهور مهدی موعود(عج) است.

هاشمی اضافه کرد: بر اساس آموزه‌های دینی و وعده‌های قرآن کریم ظلم پایداری ندارد و هرگاه ملت‌ها نسبت به حقوق خود آشنا شده و پایداری و پایمردی در برابر حاکمان ظالم کنند بی‌شک پیروز خواهند شد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه دشتستان خاطرنشان ساخت: ایران اسلامی فرهنگ مقاومت علیه ظالمان را به دیگر نقاط عالم صادر کرده است.

وی گفت: امروز در منطقه خاورمیانه هیچ کشور و هیچ ابر قدرتی بدون لحاظ نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی‌تواند تغییر ایجاد کند و این موضوع را سیاست‌مداران بین‌المللی به خوبی درک کرده و به آن اذعان دارند.