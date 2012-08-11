660 میلیون ریال برای تامین هزینه های مسکن مهر مددجویان سراب پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، رضا محمد نسب نژاد امروز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: این کمک ها برای تکمیل هزینه های مسکن مهر 11 واحد منزل مسکونی پرداخت شده است.

وی، ابراز کرد: با پرداخت این کمک ها در مجموع 114 متر مربع مسکن مهر ساخته و تحویل مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان شده است.

محمد نسب نژاد تصریح کرد: همچنین در چهار ماهه نخست سالجاری بیش از چهار میلیارد و 680 میلیون ریال جهت مستمری از قبیل امداد و طرح به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه این هزینه ها برای دو هزار و 106 خانوار پرداخت شده است، افزود: همچنین برای 38 خانوار مبلغ 73 میلیون و 560 هزار ریال در قالب کمک های موردی ویژه پرداخت شده است.

ارتباط بخش علمی و اجرایی دامپزشکی موجب توسعه تولید ملی خواهد گردید

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی در دیدار اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز گفت: ارتباط بخش علمی و اجرایی دامپزشکی موجب توسعه تولید ملی خواهد گردید.

دکتر بهراد زندیه مدیر کل دامپزشکی استان در دیدار رئیس، اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز با اشاره به اینکه ارتباط بخش علمی و اجرایی دامپزشکی موجب توسعه تولید ملی می‌گردد افزود سازمان دامپزشکی کشور با حفظ و حراست از سرمایه‌های دامی کشور نقش مهمی را در تولید ناخالص ملی کشور دارد و ارتباط این دو با هم موجب کاهش بیماریها، مرگ و میر دامها و افزایش تولید فرآورده‌های خام دامی سالم خواهد گردید.

وی گفت: بخش علمی و اجرایی دو رکن اساسی توسعه در هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند و همکاری بین این دو، شرط لا‌زم برای موفقیت و شتاب بخشیدن به فرآیند توسعه، بویژه توسعه پایدار است.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی اظهار داشت برای برقراری و پایداری این ارتباط، لا‌زم است فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها براساس نیازهای حال و آینده جامعه، بویژه نیازهای اجرایی، تدوین شود. همچنین بقا و رشد بخش اجرایی جامعه در گرو همگامی با تحولا‌ت علمی و فناورانه است و ما در این راستا آماده همه گونه همکاری با دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز هستیم.

در ادامه دکتر اسدپور رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز با اعلام آمادگی این دانشکده برای اجرای طرحهای پژوهشی مشترک با اداره کل دامپزشکی استان افزود ارتباط بخش علمی و اجرایی دامپزشکی می تواند یافته‌های جدید را کاربردی نماید.

ارائه 10 مقاله بین المللی توسط پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر توانست 10 مقاله در مجلات بین المللی منتشر نماید.

محمد دهقانپور مدرس و کارمند پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، صاحب این مقالات است که توانسته آنها را در ژورنالهای بین المللی به چاپ رساند.

آخرین مقاله وی «Effect of locoalized Isotonic euercises on under fat skin» با عنوان فارسی «تأثیر تمرین موضعی ایزوتونیک بر چربی زیرپوستی» می باشد که در مجله annals of biological research پذیرش شده است. ناشر مقاله دهقانپور scholars research library است.

دهقانپور، کارمند و مدرس رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر است که با مدرک کارشناسی ارشد، به عنوان کارمند پژوهشگر این واحد دانشگاهی در سال 1390 شناخته شد.

وی غیر از این 10 مقاله بین المللی، دارای چندین مقاله نیز در همایشهای داخلی است.

انتقال آب به تبریز نباید یک خطه باشد

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی با اشاره به مشکلات قطعی آب ناشی از هربار ترکیدگی خط لوله انتقال آب از زرینه رود به تبریز گفت: در دنیا هیچ سیستم و خط انتقال در این وسعت و حجم و طول یک خطه نیست و حتما باید در کنار آن خط دومی هم کشیده می شد.

ارسلان هاشمی با بیان اینکه دولت نهم و دهم نسبت به احداث خط دوم این پروژه اهتمامی جدی دارد افزود: بر اساس استانداردهای روز دنیا، برای چنین پروژه مهم و حیاتی باید حتما خط دومی هم به عنوان پدافند غیرعامل و ضریب اطمینان خط اول احداث شود و برای این منظور، اقدامات اولیه آن در دولتهای نهم و دهم پیگیری و به مرحله اجرا رسیده است.

به گفته هاشمی، خط زرینه رود به تبریز علاوه بر اینکه حدود ۶۰ درصد نیاز آب شرب تبریز را تامین می کند، در مسیر خودعلاوه بر شهر های آذربایجان غربی شهرهای ملکان، بناب، عجب شیر، آذرشهر و اسکو و صنایع حاشیه کلانشهر تبریز را سیراب می نماید.

رشد 78 درصدی استناد به مقالات اساتید دانشگاه تبریز

رئیس دانشگاه تبریز گفت : در 4 ماهه نخست سالجاری انتشار مقالات اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز در پایگاه های استنادی علوم جهان اسلام 78 درصد افزایش یافت .



رئیس دانشگاه تبریز پیش از ظهر شنبه از رشد 78 درصدی انتشار مقالات اعضای هیأت علمی این دانشگاه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)در 4 ماهه ابتدای سالجاری نسبت به مدت رمان مشابه در سال قبل خبر داد.



دکتر سید محمد تقی علوی با بیان اینکه طی 4 ماهه نخست سالجاری 125 مقاله از اعضای هیئت علمی این دانشگاه در پایگاه (ISC) منشتر شده است گفت: در این مدت همچنین میزان انتشار مقالات اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز در مجلات ISI نیز با رشد 10 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به 146 عنوان مقاله رسیده است.

وی با بیان اینکه تعداد کل مقالات منشتره اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز از ابتدای سالجاری تا پایان تیرماه در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته با 21 درصد رشد به 362 عنوان رسیده است گفت: در این مدت همچنبن از سوی اعصای هییأت علمی دانشگاه تبریز 67 مقاله در مجلات غیرISI نمایه دار و24 مقاله در مجلات علمی پژوهشی منتشر شده است.



ثبت نام 184 تعاونی در سامانه جشنواره تعاونی های برتر



مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان از ثبت نام 184 تعاونی در سامانه جشنواره تعاونی های برتر سال 91 خبر داد.



یونس فاتح پیش از ظهر شنبه در سومین جلسه هماهنگی برگزاری هفتمین جشنواره ملی تعاونی های برتر در استان آذربایجان شرقی با اعلام این خبر افزود: با ثبت نام این تعداد از تعاونی ها شاهد رشد 250 درصدی شرکت تعاونی ها در این جشنواره نسبت به سال گذشته هستیم.



وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور افزود: با برنامه ریزی های منسجم و عمل به آموزه های دینی می توانیم به جایگاه واقعی بخش تعاون در اقتصاد کشور دست یابیم.



فاتح با بیان اینکه 2 میلیون و 600 هزار نفر برابر 66 درصد مردم استان عضو تعاونی ها هستند افزود: با توجه به نام گذاری امسال به نام سال بین المللی تعاون، استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های بخش تعاون و توجه بیشتر مسئولان و همت مضاعف به تعاونگران ضروری است.



مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان این که بخش تعاون به عنوان یکی از بخشهای سامان دهنده فعالیتهای اقتصادی کشور می باشد افزود: تعاونی‌ها و سابقه فعالیت آنها در جامعه اسلامی نشان‌دهنده روح همکاری و مدیریت در جامعه اسلامی است.



کلیه معرفی شدگان مشاغل خانگی به بانک کشاورزی تسهیلات خود را دریافت می کنند

مدیر عامل صندوق مهر امام رضا ( ع ) آذربایجان شرقی گفت: کلیه معرفی شدگان واجد شرایط دریافت وام مشاغل خانگی به بانک کشاورزی از محل این صندوق تسهیلات خود را طبق ضوابط دریافت خواهند کرد.





علی زارع پیش از ظهر شنبه در دیدار با فرماندار شهرستان اسکو بر تسهیل در پرداخت وام مشاغل خانگی تاکید کرد و از پرداخت تسهیلات وام خود اشتغالی به واجدین شرایط خبر داد.



وی افزود: در راستای رفاه حال مشتریان، صندوق مهر امام رضا (ع) به طور رسمی با همکاری بانک مهر ایران به عضویت شبکه شتاب بانکی متصل شده است.



وی گفت: از این به بعد کلیه دریافت و پرداخت های این صندوق در تمام بانک های عضو شتاب قابل انجام است.



وی اظهارکرد: در راستای ارتقاء سطح معیشتی کارگران و کارکنان ادارات در قالب مشارکت حقوقی، تسهیلات پرداخت خواهد شد.



فرماندار شهرستان اسکو نیز در این دیدار نقش صندوق مهر امام ر ضا ( ع ) در ایجاد اشتغال ، کاهش بیکاری و کار آفرینی در جامعه را بسیار مفید دانست.



صفر آثری گفت: این صندوق بدون ایجاد مشکل برای کار آفرینان و با ایجاد انگیزه موجب سرمایه گذاری و اشتغال شده است.



وی اظهار کرد: صندوق مهر امام رضا (ع) یکی از دغدغه های مهم دولت در بخش کارآفرینی و جذب سرمایگذاری را مرتفع کرده است. وی افزود: با حمایت های انجام شده و برنامه ریزی های صورت گرفته، اولین شعبه ادغام شده این صندوق با بانک مهر ایران در استان در شهرستان اسکو افتتاح می شود.