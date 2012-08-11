مسعود نریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه محله همت‌آباد اصفهان 64 هکتار مساحت دارد، اظهار داشت: ارتفاع محله همت‌آباد اصفهان در طرح تفصیلی جدید شهر محدود بوده است و با توجه به این موضوع در حال حاضر یک طرح تفصیلی ویژه برای این محله تهیه شده است.

وی با تاکید بر اینکه همچنین این طرح به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و برای تصویب نهایی به کمیسیون ماده پنج اداره کل ر اه و شهرسازی استان ارسال شده است، ادامه داد: نبود یک طرح تفصیلی ویژه برای بافت فرسوده محله همت‌آباد اصفهان یکی از کمبود‌های موجود در این محله بوده است.

معاون معماری و شهر‌سازی شهرداری اصفهان بیان داشت: طرح تصیلی تهیه شده برای احیا و نو‌سازی بافت فرسوده همت‌آباد اصفهان به تصویب نهایی کمیسیون ماده پنج اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان نیاز دارد.

وی به ریزدانه بودن بافت فرسوده همت‌آباد اصفهان اشاره کرد و افزود: درصد بالایی از پلاک‌های موجود در این بافت متراژ زیر 100 متر مربع دارند که به این دلیل همت‌آباد اصفهان جزو بافت‌های ریزدانه محسوب می‌شود.