پيروزي تيم ملي فوتبال ژاپن در آلمان

به گزارش خبرنگار" مهر" شاگردان زيكو برزيلي كه از اوايل هفته جاري اردوي آماده سازي خود براي ديدار با ايران را در شهر فرانكفورت آلمان برپا كرده اند در محل برپايي اين اردو ديداري دوستانه با تيم آماتورهاي ماينز برگزار كردند.
در اين ديدار كه دو دو وقت 35 دقيقه اي برگزار شد تيم ملي فوتبال ژاپن موفق شد با تنها گل دقيقه 9 كيجي تامارا حريف آماتور خود را شكست دهد.
زيكو در اين ديدار از تركيب هاي مختلف دفاعي استفاده و تلاش كرد بهترين تركيب دفاعي خود براي ديدار با ايران را شناسايي كند.
تيم ملي فوتبال ژاپن پس از پايان اين اردوي پنج روزه خود به طور مستقيم راهي تهران خواهد شد تا خود را براي ديدار روز جمعه هفته جاري در تهران آماده كند.
