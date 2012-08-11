خبرنگاران اخبار را به شکل واقعی منتشر کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی شیرازی بعد از شهر شنبه در مراسم تقدیر از خبرنگاران تاکید کرد: مهمترین وظیفه یک خبرنگار اطلاع رسانی دقیق و به موقع است که در این میان حفظ امانت از الزامات است.

وی با اشاره به اینکه مسئولین باید اجازه دهند اخبار به شکل واقعی منتشر شود یادآور شد: حفظ امانت در اخبار نیز لازم است که در این میان باید اخبار بدون کم و کاست به مردم منتقل شود تا مردم بتوانند از این اخبار برداشت های خود را داشته باشند.

مسئول دفتر آیت الله شیرازی ادامه داد: متاسفانه فضای امروز به سمت تملق و چاپلوسی رفته در حالیکه اگر این وضعیت به این شکل ادامه داشته باشد طی مدت دیگر چیزی از واقعیت نخواهیم دید.

حجت الاسلام شیرازی تصریح کرد: صداقت، سرعت، تحلیل درست و خداپسندانه و مردم پسند از جمله مهمترین خصوصیت های اخبار و خبرنگار واقعی است.

وی یادآور شد: خبرنگاران باید توجه داشته باشند که اخبار آنها باید خداپسندانه باشد و واقعیت ها را بدون هیچگونه کم و کاست به گوش مردم برسانند.

مسئول دفتر آیت الله شیرازی تاکید کرد: صداقت و امانت داری در اخبار باعث تحت تاثیر قرار گرفتن جامعه خواهد شد.

حجت الاسلام شیرازی تاکید کرد: خبرنگاران باید در مسیر رضای خداوند حرکت کنند و در این مسیر از هیچگونه تلاشی کوتاهی نکنند.