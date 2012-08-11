به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ساکت با تمجید از محمد بنا در راه رسیدن کشتی فرنگی به قهرمانی المپیک گفت: از سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشور همچون دارندگان طلای المپیک با اهدای خودر پارس تقدیر می شود.

وی ادامه داد: قهرمانی کشتی فرنگی ایران در المپیک بسیار ارزشمند بود چراکه ایران طی چهل سال گذشته موفق به کسب طلای المپیک نشده بود اما در لندن با تجربه وتدبیر مربی بزرگی چون محمد بنا با کسب سه طلا تمام نگاه ها را به خود معطوف کرد.البته نقش فدراسیون کشتی و همچنین تلاش و غیرت فرنگی کاران کشورمان را در راه رسیدن به این قهرمانی هرگر نباید فراموش کنیم اما امید وارم بنا در کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی باقی بماند.

مدیر عامل فولاد ماهان افزود: باشگاه فولاد ماهان با توجه به افتخار بزرگ و خیره کننده ای که برترین مربی کشتی فرنگی دنیا برای ورزش کشور رقم زد از بنا همچون قهرمانان المپیک تقدیر ویژه به عمل خواهد آورد؛ همچنین از جمشید خیرآبادی دستیار محمد بنا نیز از سوی باشگاه فولاد ماهان تجلیل به عمل خواهد آمد.

وی بیان داشت: با تصمیم هئیت مدیره باشگاه فولاد ماهان و تاکید بهروز ریخته گران رئیس هئیت مدیره این باشگاه به هرکدام از مردان طلایی لندن یک دستگاه خودروی پارس، دارندگان نقره المپیک پژو 405 و دارندگان مدال برنز یک دستگاه خودروی تیبا در وِیژه برنامه ای تحت عنوان همایش سپاس اهدا خواهد شد.

با تحلیل و بررسی عملکرد کلیه ورزشکاران المپیکی ایران از سوی کارشناسان و مشاوران ورزشی باشگاَه فولاد ماهان از برخی از چهره های درخشان حاضر در المپیک تجلیل ویژه صورت می گیرد.

داوری با فولاد ماهان تمدید کرد

جواد داوری بازیکن ملی پوش تیم بسکتبال فولاد ماهان قرار داد دو ساله خود با این باشگاه را به ثبت رساند.

جواد داوری بازیکن ملی پوش تیم بسکتبال فولاد ماهان به مدت دو فصل دیگر قرار داد خود را به باشگاه فولاد ماهان اصفهان تمدید کرد.

داوری که از جمله بازیکن با تجربه تیم ملی کشورمان محسوب می شود در فصل گذشته در اولین فصل حضور فولاد ماهان در لیگ برتر بسکتبال همراه با این تیم به مقام سومی لیگ برتر دست یافت.

جواد داوری بازیکن اصفهانی فولاد ماهان در حال حاضر به اتفاق اصغر کاردوست به عنوان دو بازیکن کمکی برای حضور پر قدرت مهرام در مسابقات آسیایی با نظر مدیران فولاد ماهان در اختیار این تیم قرار دارند.