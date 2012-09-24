145 نفر از اقلیت فیلیپینی مسلمان شدند

145 نفر از اقلیت های فیلیپینی در ریاض پس از شنیدن سخنرانی مبلغی در زمینه اسلام، اعتدال و میانه روی، مساوات میان بشر به اسلام گرویدند. قرار است به این تازه مسلمانان دوره های آموزش قرآن کریم، حدیث نبوی و معرفی نبی اکرم (ص)، ارزشها و تعالیم اسلام آموخته شود.

اتحادیه جهانی علمای مسلمان خواستار محاکمه تولید کننده فیلم موهن شد

اتحادیه جهانی علمای مسلمان از مسلمانان آمریکا و جهان خواست تا صدای خود را به همه مسئولان جهان برسانند و تولید کننده فیلم موهن را محاکمه کنند. طی بیانیه ای از سوی این اتحادیه آمده است که این اهانت ها مخالف قوانین بین المللی بوده و کار بسیار قبیحی است که با عنوان آزادی بیان به مقدسات مسلمانمان و حقوق آنها و ارزش ها و تعالیم آنها اهانت کنند. این اتحادیه از سازمان های بین المللی و اسلامی و دولت های اسلامی خواست تا جایگاه مناسبی برای مبارزه این حملات اتخاذ کنند.

عید قربان 4 آبان ماه مشترک در جهان اسلام

دکتر حاتم عوده رئیس مرکز مطالعات نجوم و ژئوفیزیک مصر اظهار داشت که بر اساس محاسبات نجومی آغاز ماه ذیحجه امسال مصادف با 17 اکتبر (26 مهرماه) است و بر اساس آن روز پنج شنبه 25 اکتبر (4 آبان) روز عرفه و 26 اکتبر (5 آبان ماه) عید قربان است. وی گفت این ایام برای تمام جهان اسلام مشترک است؛ فقط ساعات آن با هم تفاوت دارد.



کمک های بیت الزکات کویت به مسلمانان یمنی

بیت الزکات کویت امروز کمک های خود را به 4 هزار خانواده مسلمان در یمن ارسال کرد. این کمک ها شامل مواد غذایی است که به منظور حمایت از مسلمانان یمن انجام می گیرد. با توجه به نقش بیت الزکات در حمایت از نیازمندان و فقرا، این مرکز به منظور حمایت از نیازمندان و فقرای مسلمان و حمایت های لازم از آنها در چارچوب همبستگی اجتماعی انجام می دهد.