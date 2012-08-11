کلاسهای آموزشی کشتار دام در شهرستان کهگیلویه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدی مطلق افزود: با توجه به قرار داشتن در فصل گرم و افزایش فعالیت کنه ها به عنوان ناقلین بیماری خطرناک تب کریمه کنگو و به منظور آشنایی افراد در معرض خطر، این کلاسها برگزار شد.

وی بیان کرد: بیماری تب کریمه کنگو بیماری مشترک بین انسان و دام است و در دامها علائم خاصی ندارد و از طرفی از طریق تماس با دام یا فرآورده دامی آلوده و یا توسط کنه به سایر دام­ها و انسان منتقل می شود.

احمدی مطلق از برگزاری سایر کلاس های آموزشی ترویجی در ماه مبارک رمضان با محوریت بیماریهای سل، بروسلوز یا تب مالت و بهداشت و ارتقاء کیفیت شیر و فرآورده های لبنی و دامی در روستاهای پرجمعیت شهرستان خبرداد و گفت: این کلاسها که با استقبال خوب مردم مواجه شد.

وی عنوان کرد: این کلاسها با همکاری اداره آموزش و ترویج مدیریت جهادکشاورزی شهرستان کهگیلویه علاوه بر شهر دهدشت، در بخش های "لنده"، "قلعه دختر"، "قلعه رئیسی" و "دیشموک" هم برگزار شد.

معاون شبکه دامپزشکی شهرستان کهگیلویه عنوان کرد: درکنار برگزاری کلاس های آموزشی، ارائه برشورهایی درخصوص شناخت و پیشگیری از این بیماریها و توزیع اطلاعیه و هشدارهای بهداشتی، سمپاشی دامها و اماکن دامی از دیگر فعالیتهای شبکه دامپزشکی شهرستان کهگیلویه بوده است.