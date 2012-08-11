11هزار و 588 قطعه لاشه مرغ غیربهداشتی درکهگیلویه و بویراحمد معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: لاشه های مذکور به علت پرخونی، آسیت، لاغری مفرط و عفونت از چرخه مصرف انسانی حذف شده است.

وی اظهار داشت: در چهار ماه گذشته بیشاز یکهزار و 265 تن گوشت سفید و قرمز در کشتارگاه های این استان مورد بازرسی بهداشتی قرار گرفت.

صادقی عنوان کرد: از این میزان، مقدار 703هزارو 732کیلوگرم مربوط به نظارت بهداشتی کارشناسان دامپزشکی بر تولید گوشت قرمز در کشتارگاههای دام استان بوده است.

وی بیان کرد: در این مدت بیش از 374 هزارو 164 قطعه طیور در کشتارگاه های طیور استان کشتار شدند.

ضبط 13تن فرآورده دامی غیربهداشتی در استان

مدیرکل دامپزشکی استان همچنین گفت: طی سالجاری تعداد 12 هزار و 388 مورد بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی استان توسط بازرسین دامپزشکی بعمل آمده است.

صادقی افزود: در این راستا بیش از 13هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی تاریخ مصرف گذشته و مشکل دار از چرخه مصرف شهروندان حذف و 100 متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی عنوان کرد: حفظ و حراست از سرمایه دامی در کنار حمایت از تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و دامپروری در تولید ملی و پویایی اقتصاد استان بسیار حائز اهمیت است.