حضور در راهپیمایی روز قدس تحقیر استعمار و صهیونیست را به دنبال خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صدفی ظهر شنبه در خصوص برنامه‌های روز قدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کلیه شهرستان ‌ها و بخش‌ ها و بیشتر روستاهای استان کرمان همزمان با سراسر کشور مراسم روز قدس را با شکوه هر ساله برگزار خواهند کرد.

وی از فعالیت ایستگاه‌های فرهنگی در طی مسیرهای راهپیمایی خبر داد و گفت: همچنین این مراسم با اجرای برنامه ‌های فرهنگی و قرآنی و ویژه برنامه قبل از خطبه‌ ها در مصلای نماز جمعه همراه خواهد بود.

صدفی ادامه داد: زمان شروع مراسم راهپیمایی روز قدس در کرمان ساعت 10 و 30 دقیقه روز جمعه 27 مرداد ماه همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان خواهد بود.

وی مسیر راهپیمایی را نیز از محل چهارراه طالقانی به سوی مصلای امام علی( ع) شهر کرمان عنوان کرد و بیان داشت: روز قدس در سال جاری از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار بوده چرا که با موج بیداری اسلامی در خاورمیانه، صهیونیست حامیان خود را از دست داده و با افزایش قدرت مسلمانان در مصر، روز به روز احساس خطر بیشتری می‌کند.

این مسئول با بیان این مطلب که حضور حماسی همه ملت‌ ها در روز قدس و به ویژه ملت جمهوری اسلامی، تحقیر استعمار و صهیونیست را به دنبال خواهد داشت، گفت: امام راحل( ره) روز قدس را روز اسلام دانسته اند و همه اقار ملت باید برای حضور در این روز که متعلق به اسلام و قرآن است، موجب مجد و عظمت مسلمانان باشد.

