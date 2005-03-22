كتاب اسلام در دنياي سياست منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين اثر به بررسي جنبش هاي اسلامي در خاورميانه، هندوستان و جنوب آسيا مي پردازد و تأثير آنها را در قدرت هاي سياسي ملي و بين المللي، تعادل دنياي اقتصادي بررسي مي كند.

برخي از عناوين اين اثر عبارت است از: دنياي اسلام و چالش هاي اسلامي، اسلام به عنوان نيروي سياسي در سياست بين الملل، بازسازي اقتصادي: بانك داري و اقتصاد اسلامي در دنياي سياست، هويت، قدرت و گفت و گوي اسلامي درباره زنان: بررسي اسلام گرايي و موضوعات جنس در مصر، جنگ عليه ترور، اسلام و هويت در جنوب آسيا: تقاطع پريشاني و مقابله، اسلام و ايدئولوژي در آسياي ميانه، اسلام و سياست در جنوب شرقي آسيا: مقايسه موارد مالزي و اندونزي، ميان بلاغت و حقيقت: اسلام و سياست در دنياي اسلام.

"نلي لاهود" در سال 2002 دكتراي خود را در زمينه تفكر سياسي اسلام در دانشكده علوم اجتماعي و علوم سياسي، دانشگاه ملي استراليا گرفت. در سال 2003 وي در دانشكده سنت جان، كمبريج به تحقيقات پس از دكتراي خود ادامه داد و در دانشكده "گاچر" استادياد نظريه سياسي شد.

"آنتوني اچ جونز" تا كنون مطالب بسياري درباره اسلام نوشته است و در دانشگاه هاي قاهره، چين، ژاپن، تورنتو، آكسفورد تدريس كرده و اكنون استاد افتخاري مركز تحقيقاتي دانشكده ملي استراليا است.