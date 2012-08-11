چهار هزار واحد صنفی خراسان جنوبی مورد بازرسی قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس جویبان با بیان اینکه طرح نظارتی ویژه مبارک رمضان از 15تیرماه آغاز شده و تا اواخر مردادماه ادامه دارد، افزود: در یک ماه گذشته از اجرای طرح تا 15مردادماه چهار هزار و655 واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفتند.

وی عنوان کرد: از این تعداد 69 پرونده تخلف به ارزش113میلیون و 304 هزار ریال تشکیل و جهت صدور رای نهایی و سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال شد.

جویبان اظهارکرد: با توجه به افزایش تقاضا برای انواع مواد غذایی به ویژه اقلام لبنی، پروتئینی، میوه و سبزیجات، روغن، برنج، خرما و شیرینی های مخصوص این ماه، این طرح به منظور پیشگیری از هر گونه کمبود و افزایش غیر منطقی قیمت کالاها و خدمات برگزار شده است.

وی تصریح کرد: پایش مستمر بازار، توجه ویژه به موضوع تامین و توزیع به موقع کالا و خدمات پر تقاضای این ایام، تشدید نظارت و بازرسی بر عملکرد واحدهای تولیدی، توزیعی، خدماتی و برخورد با تخلفات احتمالی و تسریع در رسیدگی به تخلفات و شکایات مردمی با بسیج همه امکانات و نیروها و بازرسین مجمع امور صنفی از جمله برنامه های این طرح نظارتی است.

وی به استفاده از پتانسیل ناظران افتخاری جهت همکاری در اجرای این طرح اشاره کرد و یادآورشد: ستاد خبری 124 سازمان نیز در طول اجرای این طرح آماده دریافت شکایات و گزارش های مردمی از قبیل گران فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و... است.