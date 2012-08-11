به گزارش خبرنگار مهر، کورش امیدیپور ظهر شنبه در نشست ستاد طرحهای مهرماندگار استان افزود: مهر ماندگار از جمله طرحهای مهمی است که دولت عزم خود را جزم کرده تا این پروژههای تاثیرگذار در روند پیشرفت مناطق کمتر توسعه یافته کشور با تزریق اعتبارات لازم و پیگیری مستمر تا پایان کار دولت افتتاح شوند.
وی با اشاره به لزوم تلاش برای شتاب در اجرای 27 طرح مهرماندگار این استان، بیان کرد: تصمیم دولت فرصت ارزشمندی برای تسریع در توسعه روزافزون استان است و مدیران اجرایی باید ازاین فرصت به نحو شایستهای استفاده کنند.
امیدیپور افزود: دستگاههای اجرایی در اجرای پروژههای مهر ماندگار از سوی دولت مورد ارزیابی قرار گرفته و نهادهای دولتی برتر نشان لیاقت و مسئولین اجرایی موفق نشان مدیریت دریافت خواهند کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری عنوان کرد: نشستهای ستاد طرح های مهر ماندگار استان به طور مستمر و هر ماه یکبار برگزارمیشود تا موانع و مشکلات اجرای پروژههای این طرح مهم برطرف و در موعد مقرر به بهره برداری برسند.
وی تاکید کرد: مدیران اجرایی این استان باید در مورد جزئیات پروژههای طرح مهر ماندگار شامل زمان آغاز و افتتاح، مزایا، اعتبار مورد نیاز و نقش آنها در توسعه همه جانبه استان به طورجزئی و دقیق آگاهی داشته باشند و در این زمینه اطلاع رسانی کنند.
امیدیپور ورزشگاه 15 هزار نفری یاسوج، محور ارتباطی پاتاوه - دهدشت، بیمارستانهای 200تختخوابی یاسوج و 96 تختخوابی گچساران، موزه یاسوج، کارخانه سیمان مارگون، کارخانه آجر و بلوک دهدشت، آبرسانی سد کوثربه لیکک را از جمله طرحهای مهر ماندگار این استان عنوان کرد.
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