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۲۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۵۷

امیدی پور:

اجرای طرح مهر ماندگار عقب ماندگی های کهگیلویه‌وبویراحمد را جبران می کند

اجرای طرح مهر ماندگار عقب ماندگی های کهگیلویه‌وبویراحمد را جبران می کند

یاسوج – خبرگزاری مهر: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان در بسیاری از شاخص های توسعه عقب است و با اجرای طرح مهرماندگار می توان این مشکل مهم را تا حد قابل ملاحظه ای برطرف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کورش امیدی‌پور ظهر شنبه در نشست ستاد طرح‌های مهرماندگار استان افزود: مهر ماندگار از جمله طرح‌های مهمی است که دولت عزم خود را جزم کرده تا این پروژه‌های تاثیرگذار در روند پیشرفت مناطق کمتر توسعه یافته کشور با تزریق اعتبارات لازم و پیگیری مستمر تا پایان کار دولت افتتاح شوند.

وی با اشاره به لزوم تلاش برای شتاب در اجرای 27 طرح مهرماندگار این استان، بیان کرد: تصمیم دولت فرصت ارزشمندی برای تسریع در توسعه روزافزون استان است و مدیران اجرایی باید ازاین فرصت به نحو شایسته‌ای استفاده کنند.

امیدی‌پور افزود: دستگاه‌های اجرایی در اجرای پروژه‌های مهر ماندگار از سوی دولت مورد ارزیابی قرار گرفته و نهادهای دولتی برتر نشان لیاقت و مسئولین اجرایی موفق نشان مدیریت دریافت خواهند کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری عنوان کرد: نشست‌های ستاد طرح های مهر ماندگار استان به طور مستمر و هر ماه یکبار برگزارمی‌شود تا موانع و مشکلات اجرای پروژه‌های این طرح مهم برطرف و در موعد مقرر به بهره برداری برسند.

وی تاکید کرد: مدیران اجرایی این استان باید در مورد جزئیات پروژه‌های طرح مهر ماندگار شامل زمان آغاز و افتتاح، مزایا، اعتبار مورد نیاز و نقش آنها در توسعه همه جانبه استان به طورجزئی و دقیق آگاهی داشته باشند و در این زمینه اطلاع رسانی کنند.

امیدی‌پور ورزشگاه 15 هزار نفری یاسوج، محور ارتباطی پاتاوه - دهدشت، بیمارستان‌های 200تختخوابی یاسوج و 96 تختخوابی گچساران، موزه یاسوج، کارخانه سیمان مارگون، کارخانه آجر و بلوک دهدشت، آبرسانی سد کوثربه لیکک را از جمله طرح‌های مهر ماندگار این استان عنوان کرد.

کد مطلب 1670758

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