برگزاری مسابقات شش جانبه جودو در ساوجبلاغ

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از مسابقات جودو کارانی از شهرستانهای کرج، تهران نظرآباد، آبیک و قزوین در تاریخ 24 شهریور ماه در سالن 12 هزار نفری هشتگرد با یکدیگر به رقابت خواهن پرداخت.



این مسابقات به منظور آمادگی جودو کاران ساوجبلاغ جهت حضور در مسابقات قهرمانی استان و انتخاب تیم منتخب شهرستان برگزار خواهد شد.



درخشش جودوکاران نظرآبادی در مسابقات استانی



سهم جودوکاران نظرآبادی در مسابقات قهرمانی استان البرز یک مدال طلا، دو مدال نقره و دو عنوان چهارمی بوده است.



در این دوره از مسابقات 7 تیم از شهرستانها و توابع استان با یکدیگر به رقابت پرداختند.



از شهرستان نظرآباد یزدان نامجو مطلق (مدال طلا) و محمد قاسمی مدال نقره را کسب کردند و نفرات برتر نظرآبادی توانستند به اردوی تیم منتخب استان البرز جهت شرکت در مسابقات قهرمانی کشور راه یابند.



مسابقات قهرمانی کشور مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.



رسالت گوی قهرمانی را ربود



مسابقات اسنوکر جام رمضان شهرستان نظرآباد با قهرمانی تیم رسالت پایان یافت.



مسابقات اسنوکر این شهرستان زیر نظر اداره ورزش و جوانان شهرستان و هیئت بیلیارد به مناسبت ماه مبارک رمضان و ولادت امام حسن مجتبی (ع) در رده آزاد برگزار شد.



در این دوره از مسابقات 8 تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان تیم رسالت با نفراتی چون مرتضی اشکوری، مهدی داداشی و جمشید بابازاده قهرمان شد و تیم ستاره با داشتن نفراتی چون فرهاد مقیمان، داریوش لطفی و علی آزاد فلاح بر سکوی دوم ایستاد.



مسابقات دو نفره بدمینتون در البرز استارت خورد



این مسابقات در بخش آقایان و با حضور 14 تیم در سالن شهید کیانپور در حال برگزاری است.



پس از یک هفته رقابت در پایان نفرات برتر شناخته خواهند شد و حکم و جوایزی به رسم یادبود به آنها اهداء خواهد شد.



بوکسورهای ساوجبلاغ قهرمان البرز شدند



در پایان مسابقات بوکس قهرمانی استان البرز، جام رمضان، تیم ساوجبلاغ نایب قهرمان شد.



در این دوره از مسابقات 10 تیم در رده سنی نوجوانان و بزرگسالان با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان تیم مطهری 1 قهرمان شد، تیم ساوجبلاغ بر سکوی دوم ایستاد و تیم مطهری 4 مقام سومی را به خود اختصاص داد.



در بخش انفرادی از ساوجبلاغ، وحید فرجی و سعید رئیس وند قهرمان شد و ناصر دوندار، مجید فرجی و علیرضا احمدوند بر سکوی دوم ایستادند و بهروز گشت پور و اکبری خسته مقام سومی را به خود اختصاص دادند.

