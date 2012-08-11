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۲۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۵۷

ساجدی فر:

ثبت نام دو هزار و 600 نفر در طرح ملی حفظ قرآن کریم در استان مرکزی

ثبت نام دو هزار و 600 نفر در طرح ملی حفظ قرآن کریم در استان مرکزی

اراک- خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان مرکزی گفت: از ابتدای ماه رمضان تاکنون دو هزار و 600 نفر در استان مرکزی در طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم ثبت نام کرده اند که این استان با این تعداد ثبت نام مقام ششم کشور را کسب کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام عیسی ساجدی فر ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به آغاز طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت  10 میلیون حافظ قرآن در کشورتا کنون دو هزار و 600 نفرثبت نام شده اند.

وی ادامه داد: مرحله اول نهضت ملی حفظ قرآن کریم از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز شده است و تا پایان اسفندماه سال جاری ادامه دارد که طی این مدت طبق تعهد، استان مرکزی  4 هزار و 640  حافظ قرآن تربیت خواهد کرد.

سهم استان آموزش، 18 هزار حافظ قرآن کریم

وی با بیان اینکه سهم استان مرکزی 18 هزار حافظ قرآن کریم است افزود: این طرح در بازه زمانی چهار سال تدوین شده است و رئیس سازمان اوقاف و خیریه کشور تربیت یک میلیون از 10 میلیون را در این زمان تعهد کرده است و سهم استان مرکزی 18 هزار حافظ است که سالانه چهار هزار و 600 نفر را شامل می شود.

ساجدی فر با بیان اینکه این طرح سه مقطع هدف دارد، اظهار داشت: مقطع نونهالان (7 تا 12 سال) که جز آخر قرآن ، مقطع نوجوانان (12 تا 18 سال ) که  2 جز قرآن کریم ، جز اول و آخر و جوانان (18 سال به بالا) که 3 جز قرآن کریم، جز آخر و 2 جز اول را حفظ خواهند کرد.

وی در خصوص  سایر برنامه های قرآنی این اداره کل  گفت: برنامه جمع خوانی قرآنی با مشارکت سازمان تبلیغات، صداوسیما و استانداری در ماه مبارک رمضان در مصلی اراک در حال برگزاری است.

ساجدی فر افزود: در حال حاضر با توجه به ماه مبارک رمضان برنامه ترتیل، قرآن خوانی و قرآن آموزی در 42 بقاع متبرکه و شاخص استان مرکزی برگزار می شود.

وی گفت: این برنامه در سال های گذشته نیز برگزار شده است و طی آن هر روز یک جزء قرآن به صورت جمع خوانی  قرائت می شود.

کد مطلب 1670778

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