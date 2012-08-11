ثبت نام دو هزار و 600 نفر در طرح ملی حفظ قرآن کریم در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام عیسی ساجدی فر ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به آغاز طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت 10 میلیون حافظ قرآن در کشورتا کنون دو هزار و 600 نفرثبت نام شده اند.



وی ادامه داد: مرحله اول نهضت ملی حفظ قرآن کریم از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز شده است و تا پایان اسفندماه سال جاری ادامه دارد که طی این مدت طبق تعهد، استان مرکزی 4 هزار و 640 حافظ قرآن تربیت خواهد کرد.



سهم استان آموزش، 18 هزار حافظ قرآن کریم



وی با بیان اینکه سهم استان مرکزی 18 هزار حافظ قرآن کریم است افزود: این طرح در بازه زمانی چهار سال تدوین شده است و رئیس سازمان اوقاف و خیریه کشور تربیت یک میلیون از 10 میلیون را در این زمان تعهد کرده است و سهم استان مرکزی 18 هزار حافظ است که سالانه چهار هزار و 600 نفر را شامل می شود.

ساجدی فر با بیان اینکه این طرح سه مقطع هدف دارد، اظهار داشت: مقطع نونهالان (7 تا 12 سال) که جز آخر قرآن ، مقطع نوجوانان (12 تا 18 سال ) که 2 جز قرآن کریم ، جز اول و آخر و جوانان (18 سال به بالا) که 3 جز قرآن کریم، جز آخر و 2 جز اول را حفظ خواهند کرد.



وی در خصوص سایر برنامه های قرآنی این اداره کل گفت: برنامه جمع خوانی قرآنی با مشارکت سازمان تبلیغات، صداوسیما و استانداری در ماه مبارک رمضان در مصلی اراک در حال برگزاری است.



ساجدی فر افزود: در حال حاضر با توجه به ماه مبارک رمضان برنامه ترتیل، قرآن خوانی و قرآن آموزی در 42 بقاع متبرکه و شاخص استان مرکزی برگزار می شود.



وی گفت: این برنامه در سال های گذشته نیز برگزار شده است و طی آن هر روز یک جزء قرآن به صورت جمع خوانی قرائت می شود.



