ایران تصمیم به ساخت سلاح اتمی نگرفته است /در برابر ایران هرکاری می کنیم

در پی شکست سنگین گروه های مسلح سوری در شهر حلب علی رغم کمک های مالی و تسلیحاتی آمریکا و دوستانش روزنامه آمریکایی "نیویورک تایمز" در تلاش برای توجیه این شکست بار دیگر ایران و حزب الله لبنان را به کمک به ارتش سوریه متهم کرد. این روزنامه مدعی شد حرب الله لبنان که آموزش هایش را از ایران می گیرد در بیرون راندن مخالفان سوری از شهرهای سوریه نقش مستقیم داشته است.

روزنامه صهیونیستی "هاآرتص" بار دیگر با فضا سازی علیه جمهوری اسلامی ایران و برنامه صلح آمیز هسته ایش نوشت : چرا هیچکس در جهان نگران برنامه هسته ای ایران نیست ؟چرا شورای امنیت جلسه اضطراری تشکیل نمی دهد؟ چرا اروپا ساکت است و آمریکا هم بی تفاوت؟ آیا جامعه جهانی با اسرائیل سازش کرده است تا خودش به ایران حمله کند یا اینکه تهدیدات اسرائیل درباره حمله به ایران را باور ندارد و دروغ فرض می کند؟

دیگر روزنامه صهیونیستی " جورزالم پست " در فضا سازی دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران ضمن اعتراف به ناتوانی مالی این رژیم برای ورود به جنگ تمام عیار علیه ایران به نقل ازاستانلی فیشررئیس بانک مرکزی اسرائیل نوشت : ما برای جنگ احتمالی با ایران آماده می شویم هرچند کنتر ل وضعیت مالی در صورت ورود به یک جنگ تمام عیار با ایران بسیار مشکل خواهد بود.

روزنامه "هافینگتون پست "چاپ آمریکا در پاسخ به ادعای جدید سرویس های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی که مدعی شده بودن ایران در آستانه دستیابی به سلاح هسته ای است به نقل از مقامات آمریکایی نوشت : آمریکا هنوز معتقد است ایران نه در آستانه سلاح هسته ای است و تصمیم به ساخت سلاح هسته ای گرفته است.

روزنامه " تودی زمان" چاپ ترکیه به اختلاف میان ایران و ترکیه برسر برخی مسائل منطقه از جمله سوریه پرداخت و به نقل از"بلند آرینچ" معاون نخست وزیر ترکیه نوشت: آنکارا هر اقدامی که نیاز باشد برای مقابله با ایران انجام می دهد.