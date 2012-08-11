طلاسازی های استان البرز کنترل و بازرسی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعادتی افزود: از اول سال تا کنون از 5 طلا سازی بازدید به عمل آمده و 10 نمونه نیز برای تست به آزمایشگاه ارسال شده است.

مدیر کل استاندارد از تولید کنندگان طلا خواست تا هرچه سریعتر نسبت به اخذ کد شناسایی اقدام نمایند و همچنین عرضه کنندگان طلا نیز از عرضه طلای فاقد کد شناسایی خوداری کنند.

سعادتی همچنین از شهروندان خواست در هنگام خرید طلا به کد شناساییی درج شده بر روی مصنوعات توجه و در صورت برخورد با طلای فاقد کد موضوع را از طریق سامانه تلفنی 1517 به اطلاع اداره کل برسانند.



آتش سوزی در روستای "سرهه" ساوجبلاغ مهار شد



محسن ولی پور گفت: این آتش سوزی که از ساعت 10 صبح آغاز شده بود با تلاش نیروهای یگان حفاظت این اداره،مامورین آتش نشانی و افراد محلی پس از هشت ساعت مهار شد.



رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساوجبلاغ وی با اشاره به اینکه حدود ده هکتار از مراتع ملی و پنج هکتار از مستثنیات در حادثه مزبور دچار حریق شده است گفت:با وجود شیب زیاد و وزش باد شدید و کمبود امکانات، نیروهای یگان حفاظت این اداره با کمک مامورین آتش نشانی و جمعی از اهالی منطقه پس از هشت ساعت موفق به اطفاء حریق شدند.



جلسه میز کشورها در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز برگزار شد



دومین جلسه دبیرخانه میز کشورهای فیلیپین، اندونزی و کامبوج با حضور اعضاء دبیرخانه میز کشورها ی یاد شده و کارشناسان مربوطه در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز برگزار شد.



مسئول میز کشورهای فلیپین،اندونزی و کامبوج در دومین جلسه میز کشورها در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کشور، تلاش برای رسیدن به افقی روشن در عرصه بین المللی را در شرایطی که تمامی دشمنان، سعی در تحریم و شکست نظام جمهوری اسلامی دارند، عرصه جهادی دانست و بر تلاش تمامی اعضای خانواده آموزش فنی و حرفه ای ، در این زمینه تأکید کرد.



در این جلسه پس از ارائه گزارش های مطالعاتی کارشناسان در خصوص کشورهای فلیپین،اندونزی و کاموج مواردی در خصوص توسعه همکاری با این کشورها از جمله دعوت از مسئولین آموزش فنی و حرفه ای کشورهای مذکور جهت با زدید از مرحله کشوری مسابقات ملی مهارت در استان البرز مطرح شد.



کلنگ احداث بقعه امام زاده سلیمان در "ارنگه" به زمین خورد



به همت مدیرکل محترم ثبت احوال استان البرز کلنگ احداث بقعه مبارک امام زاده سلیمان در ارنگه به زمین خورد.

مدیرکل محترم ثبت احوال استان البرز ضمن بازدید از چند روستا در جاده چالوس ضمن بیان اهمیت ثبت به موقع وقایع حیاتی از مسئولان روستا ها خواست برای ثبت به موقع وقایع حیاتی از تمام ظرفیت های خود استفاده کنند.



در ادامه این بازدید کلنگ احداث بقعه مبارک امام زاده سلیمان در روستای ارنگه بزرگ به زمین خورد و قرار شد تا قبل از شروع فصل سرما این بقعه مبارک ساخته شود.



نوای دلنواز قرآن کریم در مساجد طالقان طنین انداز خواهد شد



همزمان با لیالی قدر و دهه سوم ماه مبارک رمضان، نوای دلنواز قرآن کریم با صوت زیبای قاریان برجسته کشوری در مساجد طالقان با عنوان محافل انس با قرآن طنین انداز خواهد شد.



این محافل نورانی در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد سید الشهداء روستای زیدشت، در روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مصلای طالقان و در شب بیست و هشتم ماه مبارک رمضان در مسجد صاحب الزمان (عج) روستای جوستان برگزار خواهد شد.



