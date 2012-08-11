استاندارگیلان برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی در شهر صنعتی رشت حضور می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری عصر شنبه در بازدید از واحدهای صنعتی استان اظهارداشت: این برنامه بر اساس پیگیریهای انجام گرفته و مصوبات نشست قبلی استاندار با مدیران شهرصنعتی رشت به اجرا در می آید.

وی همچنین با هدف رسیدگی به مشکلات و موانع واحدهای تولیدی، بررسی مشکلات عمومی شهر صنعتی رشت و تلاش برای رفع این مشکلات سرپرست و معاونان ذیربط سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان یک روز در هفته در شهر صنعتی رشت مستقر می شوند.

سرپرست سازمان صنعت، معادن و تجارت گیلان گفت: حمایت از ایجاد و توسعه صنایع جدید و تلاش در راستای تسریع بهره برداری از طرحهای نیمه تمام صنعتی از جمله اهداف اصلی این برنامه خواهد بود.

وی افزود: در این برنامه مدیران ذیربط در سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با تمام امکانات اداری در شهرصنعتی رشت مستقر شده و به بررسی مسائل مرتبط با تولید کنندگان و دیدار با مدیران واحدهای صنعتی این منطقه خواهند پرداخت.

منتظری تصریح کرد: بازدید از طرحها و واحدهای صنعتی نیز از جمله برنامه های جانبی این حضور خواهد بود و تلاش بر اینکه برخی مشکلات مربوط به واحدهای تولیدی را با حضور در محل تولید رفع شود.

وی افزود: در این زمینه همکاری برخی ادارات و سازمانهای ذیربط بویژه سیستم بانکی، تامین اجتماعی و امور مالیاتی می تواند بسیار موثر و راهگشا باشد.

در نخستین حضور سرپرست و معاونان سازمان صنعت، معدن وتجارت گیلان در شهر صنعتی رشت مسائل مربوط به برخی طرح های بزرگ صنعتی مورد رسیدگی قرار گرفته و از چهار واحد تولیدی شامل ظرفیران، پلاستیک لاکان، لاهیج سوله و صام تک خزر بازدید بعمل آمد.