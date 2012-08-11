تصادف خونین در محور قائم شهر ساری/ انحراف به چپ کمپرسی

به گزارش خبرنگار مهر، انحراف به چپ و سرعت بیش از حد راننده کمپرسی در کیلومتر دو جاده قائم شهر به ساری حوالی روستای لموک قائم شهر سبب شد تا این راننده با عبور از گاردیل به آن سوی خیابان منحرف شود.

بر اساس اظهارات شاهدان عینی راننده کمپرسی پس از انحراف و عبور از گاردیل به روی یک خودروی سمند که حامل چهار سرنشین بوده سرازیر شده و متاسفانه همه سرنشینان این خودرو کشته شدند.

این حادثه که حوالی ساعت 16 امروز در این محور پرتردد کشور اتفاق افتاد سبب مسدودی و ترافیکی شدید در این جاده تا لحظه ارسال خبر شده بود.

تلاش خبرنگار مهر برای ارتباط با مسئولان پلیس راه و راهداری مازندران ادامه دارد.