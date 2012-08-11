شهرستان شاهرود دارای بیشترین بافت فرسوده در استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، پرهام جانفشان عراقی ظهر شنبه در گفتگو باخبرنگاران در محل استانداری سمنان با اشاره به روند بازسازی بافت فرسوده در این استان، گفت: در حال حاضر شهرستان شاهرود با 456 هکتار بافت فرسوده بیشترین بافت را در استان دارد.

معاون استاندار سمنان از اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان خبرداد و گفت: 230 واحد در بافت های فرسوده شهر شاهرود، 670 واحد از بافت های فرسوده در شهر گرمسار و یک هزار و 50 واحد در شهر سمنان احیاء شده است.

جانفشان عراقی همچنین اظهار داشت: در شهرهای دامغان و مهدیشهر نیز طی سال گذشته به ترتیب 400 و 570 واحد مسکونی از طریق ارایه تسهیلات تجدید بنا شده است.

وی با بیان اینکه شهرستان سمنان با 450 هکتار در رده بعدی قرار دارد افزود: شهرهای میامی با شش هکتار و شهر امیریه با 9 هکتار دارای کمترین مساحت بافت فرسوده شهری در استان می باشند.

معاون عمرانی استانداری سمنان با اشاره به اینکه بالغ بر دو هزار هکتار بافت فرسوده در سطح استان سمنان وجود دارد اظهار داشت: اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت به ساکنین بافت های فرسوده شهری، تخفیف در عوارض شهرداری جهت متقاضیان بافت های فرسوده شهری، اجراء طرح های الگو در زمینه معماری و شهر سازی توسط دولت و شهرداریها در محدوده بافت فرسوده و ارائه خدمات عمومی مناسب به متقاضیان محدوده های بافت فرسوده شهری از جمله راهکارهای مناسب برای احیاء بافت های فرسوده شهرهای مختلف است.

به گفته وی طی یک سال گذشته حدود سه هزار واحد مسکونی از بافت های فرسوده استان سمنان احیاء شده است.

معاون عمرانی استانداری سمنان در پایان افزود: به شهروندان جهت ساخت مابقی بافت های فرسوده استان بسته های تشویقی ارائه می شود.