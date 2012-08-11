سند دار شدن شش هزار موقوفه در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی اظهار داشت: در سال 91 تعداد شش هزار موقوفه دارای سند می شوند.

وی افزود: وقف از جایگاه والایی برخوردار بوده پو واقفان خیراندیش با نیات خالص اموال و دارایی های خود را وقف مسایل اجتماعی جامعه کردند.

سهرابی با اشاره به تعدّد نیات مختلف موقوفات استان گفت: بیش از 60 درصد موقوفات استان ویژه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بوده و این موقوفات در حقیقت ویژه اهل بیت است و عمل کردن به این موقوفات وظیفه همه مردم و مسئولان است.

انقلاب زباله میهمان جشنواره رایان اسکوت هندوستان

نمایش خیابانی انقلاب زباله نوشته اصغر خلیلی به کارگردانی مجتبی خلیلی از تنکابن در جشنواره رایان اسکوت کشور هندوستان اجرا می شود.

مجتبی خلیلی، کارگردان این نمایش در خصوص اجرای برون مرزی این اثر نمایشی گفت: نمایش بی کلام انقلاب زباله آبان ماه به مدت یک هفته در بخش خیابانی جشنواره رایان اسکوت به اجرا در می آید.ا

وی افزود: این اثر نمایشی با مجوز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های تنکابن و عباس آباد و همکاری شهرداری تنکابن در این شهر به اجرای برنامه پرداخت.