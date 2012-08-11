12 درصد تعهد اشتغال مازندران در سالجاری محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی بعد از ظهر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار داشت: ایجاد فرصت شغلی سامانه رصد بدون احتساب بخش مسکن شش هزار و 625 نفر فرصت شغلی ایجاد شده در بخش مسکن، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و نوسازی مدارس پنج هزار و 292 نفر است.



وی با اشاره به اینکه اشتغال دنیا به سمت دانش بنیان سوق داده می شود افزود: باید در حوزه اتصال دانشگاه با صنعت و حوزه کاراآرینی بیشتر از گذشته اهتمام شود.



استاندار مازندران گفت: تاکنون حدود 12 هزار فرصت شغلی در بخش مسکن و راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و نوسازی مدارس در استان ایجاد شده است.



طاهایی با اشاره به اینکه 11 هزار دانش اآوخته بخش کشاورزی در استان داریم افزود: از ظرفیت این افراد بارویکرد توسعه کشاورزی در استان بیشتر استفاده شود.



وی بیان داشت: برخی از افراد برای تغییر کاربری اراضی به هتل و آپارتمان که به ظاهر به دنبال فروش این واحدها و دریافت تسهیلات ارزان قیمت هستند باید این موضوع را با همکاری سازمان گردشگری پیگیری کنند.



این مقام مسئول افزود: دانشگاه و صنعت در حوزه کارآفرینی با هم تبادل اندیشه داشته باشند تا از خروجی این هم اندیشی دستگاههای استان بهرمند شوند.



طاهایی با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی باید از ظرفیت دانشی استفاده کنند افزود: اشتغال فردای جهان، اشتغال دانش بنیان است.