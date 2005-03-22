حدادعادل عملكرد 9 ماهه مجلس شوراي اسلامي را تشريح كرد

به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري "مهر" به نقل از اداره اخبار و رسانه هاي گروهي مجلس، حدادعادل جلوگيري از افزايش قيمت كالاها و خدمات اساسي در سال جديد را نخستين اثر مصوبه طرح تثبيت قيمت‌ها و از مهمترين دستاوردهاي مجلس هفتم درسال گذشته عنوان كرد.

وي با تبريك آغاز سال 1384 به همه هم ميهنان در سراسر جهان، توجه به منافع، آرامش ثبات و امنيت ملي و همچنين حفظ دستاوردهاي انقلاب و مباني نظام اسلامي را مهمترين راهبرد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در طول 9 ماه ماه از فعاليت خود در سال گذشته برشمرد.

حداد عادل تصويب پنجاه و شش قانون در 9 ماه از عمر مجلس هفتم را يادآور شد و توجه به واقعيات كشور، رفع مشكلات جامعه و اهتمام به رفع نيازهاي معيشتي مردم را از رويكردهاي اساسي نمايندگان در ايفاي وظيفه قانون‌گذاري مجلس دانست .

رييس قوه مقننه تصويب طرح‌هاي الزام دولت به ارايه لايحه‌اي درباره ايجاد نظام هماهنگ پرداخت به كاركنان دولت و نظام فراگير پرداخت مستمري بازنشستگان، الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در دو قرارداد ايران سل و تاو، بكارگيري معلمان حق التدريسي، تامين منابع مالي براي جبران خسارات ناشي از خشكسالي و سرمازدگي، اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه بدون تغيير چهارچوب كلي آن و تصويب طرح تثبيت قيمت‌ها را نمونه‌هاي بارز ايفاي وظيفه مجلس در قبال مردم در سال گذشته برشمرد .

رييس مجلس شوراي اسلامي ابراز اميدواري كرد جلوگيري مجلس از افزايش نرخ كالاهاي اساسي مانند آب، برق، گاز، تلفن، پست، بنزين و ساير اقلام سوختي به فراگير شدن آثار اين طرح در ساير كالاها منجر شود و قشرهاي كم درآمد جامعه بابت گراني‌هاي آغاز سال جديد نگراني نداشته باشند .

حداد عادل در ادامه با اشاره به نقش نظارت مجلس و نقش اقدامات قانوني ديوان محاسبات كشور، گفت: نمايندگان مجلس با تحقيق و تفحص، سوال از وزيران، تذكر و مراجعه به دستگاه‌هاي اجرايي و نيز بهره‌گيري از تحقيقات كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به وظيفه نظارتي خود عمل كرده و مي‌كنند .

وي شعار مجلس هفتم از آغاز تاكنون را تعامل و همكاري با دولت خواند و گفت: مجموعه مجلس اين روش را به سود و ثبات كشور مي‌داند و دقت نمايندگان در تصويب لوايح به معناي مخالفت اصولي با دولت نيست، تا جايي كه از هر 10لايحه‌اي كه دولت به مجلس ارايه كرده، 9 لايحه تصويب شده است .

رييس مجلس شوراي اسلامي در توضيح ميزان دريافتي نمايندگان مجلس، متوسط دريافت حقوق ماهيانه نمايندگان را پانصد تا ششصد هزار تومان و مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها دانست و گفت: از اين رقم نيز هر ماه صد هزار تومان بابت وام پنج ميليون توماني به آنها كسر مي‌شود .

وي به در اختيار گذاشتن مبلغ يك ميليون و صدهزارتومان براي هر نماينده در آغاز سال جديد و مسايلي كه مطرح شد، اشاره كرد و گفت: از دوره‌هاي قبلي مجلس مرسوم بوده كه براي رفع مشكلات فوري نيازمنداني كه به نمايندگان مراجعه مي‌كنند و نيز پاداش آخر سال كاركنان شاغل در دفاتر نمايندگان در شهرستان‌ها كه حقوق بگير دولت نيستند، مبلغي در اختيار نماينده قرار مي گرفته است .

وي ملاك مجلس هفتم را صرفه‌جويي در بيت‌المال و جلوگيري از ريخت و پاش‌ها و اسرافي گري دانست و گفت: صادقانه به مردم شريف ايران عرض مي كنم، در اين مجلس پرداخت‌ها بسيار كمتر بوده است و ما با حساسيت اين موضوع را پيگيري مي‌كنيم .

حدادعادل موضع‌گيري نمايندگان مجلس درباره پرونده هسته‌اي كشورمان و تصويب شور اول طرح الزام دولت به از سرگيري غني‌سازي اورانيوم را از نمونه‌هاي توجه مجلس هفتم به منافع و مصالح ملي دانست و گفت: مجلس صداي ملت را منعكس مي‌كند و با اصرار معتقد است، استفاده از فناوري صلح‌آميز هسته‌اي، حق مسلم ملت ايران است و نمايندگان با هر پيشنهادي كه اين حق را سلب كند، مخالفت مي‌كنند .

رييس قوه مقننه همچنين با اشاره به در پيش بودن نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت: اميدواريم عملكرد مجلس هفتم در ايجاد فضاي آرامش و اميد در جامعه به حضور پرشور مردم در اين انتخابات منجر شود و نظام اسلامي اين مرحله حساس را نيز بخوبي پشت سرگذارد .

رييس مجلس شوراي اسلامي در پايان ضمن آرزوي سالي توام باشادي و پيشرفت براي مردم شريف ايران اسلامي، توجه بيش از پيش قواي سه گانه و همه دستگاه‌ها به رهنمودهاي مقام معظم رهبري را براي سر بلندي ايران اسلامي و فائق آمدن بر مشكلات خواستار شد.