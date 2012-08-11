خرابی ساختمانهای کاهگلی در ورزقان/ انتقال زخمی های زلزله به بیمارستان

الله ورودی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع دو زلزله 6.2 و 6 ریشتری در حوالی شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی گفت: زلزله در شهرستان ورزقان خرابی هایی را ایجاد کرده است به گونه ای که هم اکنون تلفن های ثابت و همراه در این شهرستان قطع شده و امکان ارتباط وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بر اساس آخرین اخبار تعدادی از ساختمانهای کاهگلی در این شهر فرو ریخته است گفت: همچنین بر اثر این زلزله تعدادی از مردم این شهر مجروح شده اند و در حال انتقال به بیمارستانها هستند.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه در این شرایط فرماندار ورزقان به دلیل پروازی بودن در این شهر حضور ندارد، گفت: در تلاش برای تماس با استاندار آذربایجان شرقی هستم اما نتوانستم با وی ارتباط برقرار کنم.