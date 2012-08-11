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۲۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۱۱

زلزله مردم بناب را وحشت زده کرد

زلزله مردم بناب را وحشت زده کرد

بناب - خبرگزاری مهر: شدت زلزله ساعت 16:55 دقیقه امروز شنبه شهرستان بناب به حدی بود که مردم سراسیمه منازل و محل کار خود را ترک کرده و به خیابانها و محلهای باز پناه آوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه پس از چند دقیقه زلزله مذکور فروکش کرد و مردم به واسطه گرمای بیش از حد هوا به داخل خانه ها و محل کار خود برگشتند؛ ساعت 17:08 دقیقه زلزله این بار شدیدتر از دفعه قبل دوباره مردم را به بیرون کشاند.

با اینکه به نظر می رسد شدت و مدت زلزله دراین منطقه زیاد بوده اما تاکنون هیچگونه خسارت جانی و یا مالی از مناطق شهری و روستایی شهرستان بناب توسط مردم یا مراجع رسمی گزارش نشده و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

شهرستان 130 هزار نفری بناب در فاصله 120 کیلومتری از تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده است.

کد مطلب 1670876

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