به گزارش خبرگزای مهر، مدیر تامین مسکن کمیته امداد امام‌خمینی (ره) خراسان‌شمالی گفت: در سال جاری اولویت احداث واحدهای مسکونی روستایی به نقاط محروم استان اختصاص یافته است.

علی نوری افزود: در سال جاری، احداث 2500 واحد مسکونی برای خانواده‌های نیازمند استان در دستور کار برنامه‌های این نهاد قرار گرفته است.

وی اظهارداشت: از این تعداد 2000 واحد در قالب طرح بهسازی مسکن روستایی و 500 واحد در قالب مسکن مهر است.

نوری افزود: بیش از 200 میلیارد ریال اعتبار برای بهره برداری کامل پروژه‌های مسکن روستایی مددجویان هزینه خواهد شد.

وی سرانه تسهیلات مسکن روستایی را مبلغ یکصد میلیون ریال عنوان کرد و افزود : اعتبارات مسکن روستایی به صورت تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن مددجویان پرداخت می‌شود.

آغاز داوری هفتمین جشنواره تعاونی‌های برتر خراسان شمالی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: داوری هفتمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان در هفته جاری انجام می‌شود.

علی حسین پورافزود: 52 تعاونی شرکت کننده در این جشنواره در رشته‌های کشاورزی، مسکن، مسکن مهر، خدمات، صنعت، فرش دستباف، حمل و نقل، تأمین نیاز مصرف کنندگان، سهام عدالت و دانش بنیان فعالیت می‌کنند.

وی اظهار داشت: شرکت کنندگان در 10 رشته از رشته‌های 18 گانه تعاونی‌ها، در هفتمین جشنواره تعاونی‌های برتر خراسان شمالی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین گفت: تعاونی‌هایی که بیشترین امتیاز را از هیأت داوری در سطح کشور به خود اختصاص داده و حائز شرایط باشند به جشنواره ملی راه خواهند یافت.

هفتمین جشنواره تعاونی‌های برتر در شهریور ماه سال جاری همزمان با ایام هفته تعاون برگزار خواهد شد.

برگزاری دومین مرحله مسابقات قرآنی ویژه حلقه‌های شجره طیبه صالحین

سرهنگ پاسدار علی محمد محمدی در آیین دومین مرحله مسابقات قرآنی ویژه حلقه‌های شجره طیبه صالحین که به همت حوزه شهید رجایی ناحیه مقاومت بسیج شیروان در محل مسجد النبی این شهر برگزار شد افزود: محور برنامه‌های آموزشی شجره طیبه صالحین قرآن است.

برپایه این خبر، در این مرحله که در سه گروه سنی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان برگزار شد 70 نفر در سه رشته حفظ، قرائت و اذان با هم به رقابت پرداختند.

فرمانده سپاه ناحیه شیروان در حاشیه برگزاری این مسابقات گفت: از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی است که همه اقشار با هر گروه سنی برگرد قرآن کریم این کتاب آسمانی حلقه زده و از انوار طلایی آن بهره می‌برند.

سرهنگ محمدی افزود: ترویج فرهنگ قرآنی و دین اسلام باید سرلوحه کار همه اقشار جامعه باشد.

این محفل باشکوه با اهدای جوایز به نفرات برتر هر رشته به پایان رسید.



