برنامه تمرينات تيم ملي فوتبال تا روز پنجشنبه مشخص شد

به گزارش خبرنگار" مهر" براساس برنامه از پيش تعيين شده توسط برانكو ايوانكوويچ بازيكنان تيم ملي فوتبال كشورمان پس از انجام اولين تمرين خود در سال 1384 كه عصر روزگذشته برگزار شد، امروز در دو نوبت صبح و بعدازظهر تمريناتشان را پيگيري خواهند كرد. اين تمرينات عصرفردا نيز در زمين چمن كمپ تيم هاي ملي پيگيري خواهد شد و آخرين جلسه تمرينات تيم ملي ساعت 18 روز پنجشنبه در زمين شماره يك ورزشگاه آزادي تهران برگزار خواهد شد.

ديدار تيم هاي ايران و ژاپن ساعت 5/18 دقيقه روز جمعه پنجم فروردين ماه در ورزشگاه آزادي تهران برگزار خواهد شد.