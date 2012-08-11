  1. جامعه
۲۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۲۷

زلزله در آذربایجان شرقی؛

آسیب دیدگی 4 شهرستان و 6 روستا/ سه واحد مسکونی تخریب شد

آسیب دیدگی 4 شهرستان و 6 روستا/ سه واحد مسکونی تخریب شد

سخنگوی جمعیت هلال احمر با تشریح آخرین وضعیت وقوع 2 زلزله 6 ریشتری در آذربایجان شرقی گفت: طبق گزارش تیمهای ارزیابی 4 شهرستان آسیب دیده است.

 پویا حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: شهرستانهای اهر، ورزقان، مهربان و هریس همراه با 6 روستا آسیب دیده است.

وی گفت: همچنین سه باب واحد مسکونی در شهرستان ملکان تخریب شده و ارتباط با روستای ورزقان از توابع شهرستان مهربان هم قطع است.

کد مطلب 1670888

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