آسیب دیدگی 4 شهرستان و 6 روستا/ سه واحد مسکونی تخریب شد

پویا حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: شهرستانهای اهر، ورزقان، مهربان و هریس همراه با 6 روستا آسیب دیده است.
وی گفت: همچنین سه باب واحد مسکونی در شهرستان ملکان تخریب شده و ارتباط با روستای ورزقان از توابع شهرستان مهربان هم قطع است.
سخنگوی جمعیت هلال احمر با تشریح آخرین وضعیت وقوع 2 زلزله 6 ریشتری در آذربایجان شرقی گفت: طبق گزارش تیمهای ارزیابی 4 شهرستان آسیب دیده است.
پویا حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: شهرستانهای اهر، ورزقان، مهربان و هریس همراه با 6 روستا آسیب دیده است.
وی گفت: همچنین سه باب واحد مسکونی در شهرستان ملکان تخریب شده و ارتباط با روستای ورزقان از توابع شهرستان مهربان هم قطع است.
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