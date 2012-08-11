لشگری با اقتدار به نیمه نهایی رسید/ زور حریف روس هم به احسان نرسید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، احسان لشگری که در دیدارهای قبلی خود در مسابقات کشتی آزاد بازی‌های المپیک 2012 لندن موفق شده بود حریفانی از قزاقستان و ارمنستان را شکست دهد در حساس‌ترین دیدار این وزن به مصاف "آنزور یوریشف" از روسیه رفت و موفق شد با شکست این حریف توانمند روس به مرحله نیمه نهایی راه یابد.

لشگری که تا این مرحله از رقابت‌های کشتی المپیک 2012 لندن جانانه جنگید در مصاف با حریف روس هم دلاورانه به میدان رفت و در نهایت با نتایج (3 بر صفر) و (3 بر یک) پیروز میدان شد. آزادکار وزن 84 کیلوگرم کشورمان باید در مرحله نیمه نهایی رودرروی "شریف شریف‌اف" از آذربایجان قرار گیرد.

پیکارهای اوزان 60، 84 و 120 کیلوگرم کشتی آزاد بازی‌های المپیک 2012 لندن از ساعت 16:30 امروز شنبه در سالن اکسل شهر لندن آغاز شده و امشب با مشخص شدن نفرات برتر این اوزان به پایان می‌رسد.