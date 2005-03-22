خبرنگار ژاپني: تا به حال يكصد هزار تماشاگر نديده ام / به متوقف كردن ايران اميدو اريم

خبرنگار روزنامه آساهي ژاپن كه براي همراهي تيم ملي كشورش به ايران سفر كرده است روز گذشته در حاشيه تمرين تيم ملي فوتبال كشورمان به خبرنگار" مهر" گفت : ايران و ژان دو قطب اصلي فوتبال آسيا هستند اما من اميدوارم كه تيم ملي كشورم بتواند در ديدار روز جمعه ايران را متوقف كند.

وي در مورد آخرين وضعيت تيم ملي فوتبال ژاپن گفت : اين تيم از چند روز پيش اردوي آماده سازي خود را در فرانكفورت آلمان برپاكرده است و در تنها ديدارتداركاتي كه با تيم آماتورهاي ماينز برگزار كرده به پيروزي رسيده است.

وي ادامه داد: بازيكنان تيم ملي فوتبال ژاپن در سلامت كامل بسر مي برند و براي ديدار با ايران مشكل خاصي ندارند.

اين خبرنگارزن ژاپني كه براي اولين بار است به ايران سفر مي كند با بيان اينكه براي ديدن لحظات بيادماندني در ورزشگاه آزادي لحظه شماري مي كند تصريح كرد : تا به حال يكصد هزار تماشاگر را در يك ورزشگاه نديده ام و قطعا تماشاي اين همه علاقمند به فوتبال در ورزشگاه آزادي برايم جالب خواهد بود.

لازم به ذكر است كه بيش از 20 خبرنگار و عكاس و فيلمبردار ژاپني از چند روز پيش درتهران حضور يافته اند و از نزديك تمرينات تيم ملي ايران را زير نظردارند.