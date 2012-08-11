یوونتوس قهرمان سوپرجام فوتبال ایتالیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که عصر شنبه در ورزشگاه "آشیانه پرنده" شهر پکن برگزار شد تیم یوونتوس به عنوان قهرمان مسابقات فوتبال سری آ موفق شد با نتیجه 4 بر 2 مقابل ناپولی (قهرمان جام حذفی ایتالیا) به برتری برسد و جام قهرمانی سوپرجام فوتبال ایتالیا را بالای سر ببرد.

"ادیسون کاوانی" در دقیقه 27 تیم ناپولی را پیش انداخت و "کوادوو آساموآ" از یوونتوس 10 دقیقه بعد بازی را به تساوی کشید. "گوران پاندف" در فاصله چهار دقیقه تا پایان نیمه نخست برای ناپولی گل زد تا این تیم برنده به رختکن برود.

در دقیقه 74 این بازی "آرتورو ویدال" بازی را به تساوی کشید و این درحالی بود که "پاندف" و "خوان زونیگا" در دقایق 85 و 90 از تیم ناپولی اخراج شدند تا این تیم در دو وقت اضافه مجبور باشد با دو بازیکن کمتر مقابل حریف قدرتمند خود به میدان برود.

"کریستین ماجو" در دقیقه 97 با گل به خودی تیم یووه را پیش انداخت و "میرکو ووچینیچ" پنج دقیقه بعد گل چهارم یوونتوس را وارد دروازه ناپولی کرد.

تیم فوتبال یوونتوس درحالی به عنوان قهرمانی سوپرجام ایتالیا دست یافت که "آنتونیو کونته" به دلیل محرومیت این تیم را همراهی نمی‌کرد. در این بازی "ماسیمو کاررا" هدایت سپید و مشکی پوشان تورینی را برعهده داشت. کونته روز گذشته از سوی دادگاهی ایتالیایی به جرم شرط بندی غیرقانونی در فوتبال به مدت 10 ماه از حضور در میدان محروم شده بود.

این پنجمین قهرمانی یوونتوس در رقابت‌های سوپرجام فوتبال ایتالیا بود.