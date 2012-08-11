تیم جودوی بانوان خراسان شمالی به رقابتهای قهرمانی کشور اعزام شد

کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رقابتهای قهرمانی جودوی بانوان کشور در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان از 23 مرداد ماه در تهران برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه تیم بانوان خراسان شمالی نیز با 8 ورزشکار در این رقابت‌ها شرکت می‌کند، اظهار داشت: در هر رده سنی این رقابت‌ها چهار ورزشکار به این مسابقات اعزام شدند که بر این اساس در رده سنی نوجوانان شقایق خسروانی، زهرا رحمانی، صدیقه نیک پرست و فاطمه رحمانی اعضای تیم استان را تشکیل می‌دهند.

خسرویار تصریح کرد: در رده سنی جوانان نیز فاطمه محمدی، حمیرا جمالی، مهتاب باغچقی و مینا شاگردخبازان چهار نفر اعزامی خراسان شمالی هستند.

وی اظهار داشت: مربیگری تیم استان را در این رقابت‌ها مریم ولی زاده بر عهده دارد.

این مسئول تصریح کرد: همچنین در این رقابت‌ها، بتول پاکروح داور برجسته خراسان شمالی برخی دیدارها را داوری خواهد کرد.

رئیس هیئت جودوی خراسان شمالی عنوان کرد: رقابت‌های قهرمانی جودوی بانوان کشور از دوشنبه 23 مرداد ماه در محل سالن کبکانیان مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران آغاز می‌شود و تا 25 همین ماه نیز ادامه خواهد داشت.