تيم ملي فوتبال ژاپن امشب وارد ايران مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" شاگردان زيكو كه از چند روز اردوي آماده سازي خود را در شهر فرانكفورت آلمان برپا كرده اند پس از ملحق شدن لژيونرهاي اين تيم در ديداري تدراكاتي و دوستانه موفق شدند تيم آماتورهاي ماينز را شكست دهند.

تيم ملي ژاپ پس از برپايي اين اردوي پنج روزه امشب از طريق فرودگاه مهرآباد وارد تهران خواهند شد. اين تيم فردا در زمين شماره يك كمپ تيم هاي ملي اولين تمرين خود را انجام خواهد داد و روز پنجشنبه نيز در زمين شماره يك ورزشگاه آزادي آخرين تمرينش را برگزار خواهد كرد.

ديدار دو تيم ملي ايران و ژاپن ساعت 5/18 دقيقه روز جمعه در ورزشگاه آزادي تهران برگزار خواهد شد.