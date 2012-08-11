به گزارش خبرگزاری مهر متن کامل بیانیه جمعیت حامیان آزادی قدس شریف به شرح زیر است:

مسلمانان، موحدان و آزادگان جهان، امسال در شرایطی به استقبال روز جهانی قدس می‌شتابند که دنیا در آستانه تحولات بزرگ و شگرف قرار دارد.

بحران معنوی، فکری، فرهنگی، سیاسی و به خصوص اقتصادی، دنیای غرب را به بن‌بست کشانده است؛ آن چنان که امروز صدای شکستن استخوان‌های لیبرال دموکراسی در اقصی‌نقاط جهان به گوش می‌رسد.

مردم، به ویژه نسل جوان اروپا و آمریکا پس از ده‌ها سال، از خواب غفلت و فراموشی، به تدریج بیدار می‌شوند. خیزش مردم در برابر نمادها و کانون‌های سرمایه‌داری غرب به خوبی نشان می‌دهد که همه گرفتاری‌ها و مصیبت‌های اجتماعی و اقتصادی آن‌ها ناشی از سیطره مشتی پول‌سالار یهودی و صاحبان و سهامداران شرکت‌های بزرگ بین‌المللی بر ارکان قدرت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و نیز سرسپردگی دولتمردان کنونی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در برابر آن‌هاست. دولتمردانی که مهم‌ترین مسأله و اصلی‌ترین دغدغه آن‌ها حفظ منافع همان سرمایه‌داران و کمپانی‌داران صهیونی و تکاپوی همه‌جانبه برای بقا، امنیت و استمرار موجودیت رژیم جنایتکار و جعلی اسراییل است.

بیداری روز افزون و گسترده مردم در کشورهای اسلامی و سقوط یکی پس از دیگری دیکتاتورهای سرسپرده و حکام دست‌نشانده وابسته به منظومه صهیونیسم در جهان اسلام، از خاورمیانه عربی تا شاخ آفریقا، نشانه آشکار دیگری مبنی بر تحولات و دگرگونی‌های بنیادین به نفع موحدان و مستضعفان روی زمین است.

حماسه بزرگ و تاریخی حزب‌الله لبنان در جنگ 33 روزه و فرزندان مقاومت اسلامی فلسطین در جنگ 22 روزه غزه، در برابر رژیم تا بن دندان مسلح اسراییل که از حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا و برخی حکام عرب برخوردار بود، نه فقط بر افسانه شکست‌ناپذیری اسراییل و تسخیرناپذیری دژ نظامی صهیونیسم در قلب جهان اسلام خط بطلان کشید و آسیب‌پذیری و شکنندگی اشغالگران یهودی در فلسطین اشغالی را برای جهانیان به نمایش گذاشت، بلکه زنگ زوال اسراییل و اضمحلال دولت یهودی در فلسطین را به صدا در آورد. این رویدادها، نشان داد نهال بیداری اسلامی، آزادی‌خواهی و صهیونیسم‌ستیزی در جهان اسلام شکوفه زده و به بار نشسته و دوباره «کوکب دُرّیه فلسطین» برافروخته و خواب بنی‌اسراییل در تصرف سرزمین‌های اسلامی پریشان و آشفته گشته و نسیم قدس بر عالم اسلام وزیدن گرفته است.

شیوه‌های رفتاری دیوانه‌وار و جنون‌آمیز الیگارشی قدرت و کارگزاران امپراتوری شیطان علیه مسلمانان و در سرزمین‌های اسلامی، از افغانستان، پاکستان، میانمار، عراق، مصر، تونس، لیبی، عربستان، بحرین، یمن، لبنان، فلسطین تا سوریه و ایران، نشانۀ بارز آشفتگی، درماندگی و استیصال سیاستمداران و برنامه‌ریزان صهیونیست است. آن‌ها به خوبی دریافته‌اند پایه‌های قدرت امپراتوری صهیونیسم در حال ریزش و فروپاشی است و نهضت بیداری اسلامی، با مرکزیت ایران اسلامی، هم چنان با قدرت و صلابت در حال پیشروی است.

تحریم‌های گسترده اقتصادی و فشارهای همه‌جانبه سیاسی، تبلیغاتی و روانی علیه ایران اسلامی، تهاجم نظامی جنون‌آمیز علیه حزب‌الله لبنان در جنگ سی و سه روزه و یورش وحشیانه علیه مردم فلسطین به خصوص عملیات موسوم به «سرب گداخته» در جنگ بیست و دو روزه غزه و دسیسۀ بزرگ غربی ـ عربی و صهیونی علیه سوریه به عنوان حلقه طلایی محور مقاومت فقط از این زاویه قابل بررسی و ارزیابی است.

آن‌ها برای شکستن این حلقه طلایی همه امکانات نظامی، اطلاعاتی، تبلیغاتی و گروه‌های مزدورِ تروریست، مأموران نفوذی و دست‌نشانده در کشورهای اسلامی از ترکیه، عربستان، قطر، اردن، لبنان، کردستان عراق تا جریان‌های وهابی، سلفی، القاعده و ... را وارد این کارزار بزرگ کرده‌اند. هدف این نیست که فقط انتقام شکست اسراییل در جنگ‌های سی و سه روزه لبنان و بیست و دو روزه غزه را از ایران به عنوان کانون بیداری اسلامی بگیرند بلکه به زعم و خیال خود، می‌خواهند آتشفشان خشم امت اسلامی را خاموش و امواج خروشان نهضت بیداری اسلامی را در هم بشکنند تا بلکه رژیم غاصب اسراییل و کانون بحران منطقه خاورمیانه را از سقوط و تلاشی نجات دهند.

سیاستگذاران، برنامه‌ریزان، دولتمداران و حکام وابسته به منظومه امپراتوری صهیونیسم از درک این حقیقت عاجز و غافلند که بر نظام خلقت جز سنت الهی حاکمیت ندارد. سرنوشت محتوم بنی‌اسراییل جز «ضربت علیهم الذله و المسکنه» نیست و برای آنان عاقبتی جز ذلت و مسکنت و در به دری نخواهد بود و این سنت تغییرناپذیر است.

آن دسته از حکام مزدور و دست‌نشانده کشورهای عربی نیز که سرنوشت خود را به دولتمردان روسیاه آمریکایی و اروپایی و گوساله پرستان سامری گره زده‌اند باید بدانند که فرجام کارشان چون صدام، مبارک، بن علی، قذافی، علی عبداله صالح و عمرسلیمان جز روسیاهی در پیشگاه تاریخ نخواهد بود.

"رویدادها و تحولات کنونی دنیا بر این حقیقت گواهی می‌دهد که «نهضت اسلامی، روز به روز در منطقه عظیم اسلامی خاورمیانه رو به گسترش است؛ دشمن در حال انزواست، در حال عقب‌نشینی است و حرکت اسلامی با وجود حرکتی که دشمن برای خاموش کردن آن می‌کند در حال پیشروی است". (بیانات حضرت آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای، 23 /7 /1390)

جمعیت حامیان آزادی قدس شریف بر این باوراست که شمارش معکوس برای آزادی سرزمین‌های اسلامی، به ویژه قبلۀ اول و دوّم مسلمانان از چنگال غاصبان آغاز شده است. عن‌قریب پرچم اسلامی در سراسر بلاد اسلامی به اهتزاز درخواهد آمد و اذان فتح و ظفر بر بلندای بیت‌المقدس سر داده خواهد شد.

ما در آستانه روز جهانی قدس، با بنیانگذار این روز بزرگ و معمار کبیر انقلاب اسلامی، تجدید عهد می‌کنیم که همواره بر تکلیفی که او بر عهده ما گذارد، پایبند و استوار باشیم.

ما با خواست خدا دست تجاوز و ستم همه ستمگران را در کشورهای اسلامی می‌شکنیم و با صدرو انقلاب‌مان که در حقیقت صدور اسلام راستین و بیان احکام محمّدی ـ صلّی‌الله علیه و آله ـ است به سیطره و سلطه و ظلم جهان‌خواران خاتمه می‌دهیم و به یاری خدا راه را برای ظهور منجی مصلح و کُلّ و امامت مطلق حقّ، امام زمان ارواحنا فداه- هموار می‌کنیم. (پیام امام خمینی، 6 مرداد 1366، صحیفه امام، ج 20، ص 345)