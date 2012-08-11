100واحد تولیدی یزد در سامانه اداره کل تعاون ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله فلاح زاده بعد از ظهر شنبه در بازدید از کارخانجات شیشه اردکان با اشاره به برتری این واحد در سطح کشور اظهار داشت: مهمترین شاخصه هایی که باعث انتخاب مدیرعامل این واحد تولیدی به عنوان کارآفرین برتر کشور شده خلاقیت، نوآوری، ایجاد اشتغال جدید، جلوگیری از خروج ارز همچنین تبدیل مواد اولیه خام به محصول فرآوری شده و موفقیت در صادرات محصولات به 16 کشور دنیا بوده است.

وی تصریح کرد: مدیرعامل کارخانجات شیشه اردکان در هفتمین جشنواره ملی امتنان از کارآفرینان برتر به عنوان کارآفرین برتر ملی انتخاب شد و این انتخاب موجب افتخار صنعت استان یزد است.

فلاح زاده گفت: این واحد تولیدی با تولید روزانه 900 تن انواع شیشه تخت و ایجاد اشتغال برای هزار و 40 نفر به عنوان بزرگترین پروژه بخش خصوصی استان شناخته شده است.

به گزارش مهر، در این جشنواره تندیس کارآفرین برتر ملی و لوح و نشان افتخار توسط معاون اول رئیس جمهور و وزیر تعاون کار و امور اجتماعی به عزیزیان مدیرعامل این واحد تولیدی اعطا شد.

در اختتامیه این جشنواره رحیمی معاون اول رئیس جمهور از 31 کارآفرین برتر و پنج کارآفرین شایسته با اهدای لوح یادبود همچنین 500 میلیون ریال تسهیلات بانکی تجلیل کرد.

بیش از 50 درصد محصولات متنوع این کارخانه به 16 کشور دنیا صادر می شود و به این دلیل کارخانجات شیشه اردکان ماه پیش عنوان صادرکننده برتر استان را نیز بدست آورد.

در حال حاضر روزانه 80 هزار متر شیشه چهار میلیمتری در این واحد تولید می شود که پیش از این تنها کشورهای آمریکا و چین تولید انحصاری این محصول در دنیا را در دست داشتند و با تولید این نوع شیشه در کارخانه شیشه اردکان ایران اسلامی به جمع سه کشور تولیدکننده شیشه چهار میلیمتری پیوست.

برخی از محصولات این واحد تولیدی از جمله شیشه خودرو که قبلا از خارج وارد می شد از نظر کیفی و ابعاد ساخت رتبه اول یا دوم در دنیا را کسب کرده است.