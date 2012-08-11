به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری ظهر شنبه در مراسم تجلیل از برگزیدگان کنکور سراسری 91 در بنیاد نخبگان استان یزد اظهار داشت: علم بدون ایمان باعث انحطاط انسان است همانگونه که در غرب شاهد انحطاط بیش از پیش ملتهایی هستیم که هر روز ادعای پیشرفت دارند ولی به سوی نا امنی پیش می روند.

وی تصریح کرد: انسان باید از فکر و قلم و نیروی خود برای رسیدن به کمال استفاده کند زیرا هر انسانی زمانی که به کمال برسد به دنبال سعادت همه مردم است و از رفاه طلبی و سودجویی پرهیز می کند.

وی افزود: هر معلم و مدیر مدرسه باید با تربیت صحیح دانش آموزان به دنبال جامعه ای الهی باشد و این وظیفه همه است و اگر غیر از این باشد خیانت است.

نخبگان خدمت به ایران را دراوج قله اهداف خود قرار دهند

استاندار یزد نیز در این مراسم بر تلاش نخبگان برای سربلندی ایران تاکید کرد و افزود: نخبگان فرزندان این مملکت هستند و باید در جهت پیشرفت ایران اسلامی به یکدیگر کمک کنند و خدمت به ایران را در اوج قله اهداف خود داشته باشند.

محمدرضا فلاح زاده اظهار داشت: کسب تجربه علمی از سایر ملل برای سرعت بخشیدن به پیشرفت و دستیابی به تکنولوژی روز لازم است ولی نباید صرفا دلباخته تکنولوژی غربی شوند.