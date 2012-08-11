  1. بین الملل
۲۱ مرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۱۷

سایت صهیونیستی افشا کرد

اسرائیل ،ترکیه و آمریکا در تجهیز مخالفان سوریه همکاری می کنند

اسرائیل ،ترکیه و آمریکا در تجهیز مخالفان سوریه همکاری می کنند

منابع اطلاعاتی اسرائیل فاش کردند که رژیم صهیونیستی ، ترکیه و آمریکا قصد دارند با ارسال موشک های ضد هوایی" استینگر" به مخالفان سوری زمین بازی در سوریه را به نفع مخالفان این کشورتغییر دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت صهیونیستی " دبکا فایل " که ارتباط نزدیکی با منابع اطلاعاتی این رژیم دارد امروز فاش کرد که آمریکا پیشتر بطورمخفیانه مجوز دادن این موشک ها از سوی ترکیه به مخالفان سوری را داده است.


در پی شکست گروه های مخالف سوری در نبرد با ارتش سوریه در شهر حلب و دیگر نقاط این کشور این سایت صهیونیستی فاش کرد که برای عوض کردن زمین بازی و به منظور تضعیف نیروی هوایی ارتش سوریه منابع اطلاعاتی این رژیم ، ترکیه و امریکا چگونگی ارسال موشک های ضد هوایی " استینگر " برای مخالفان سوری را بررسی می کنند.


به اعتراف این منبع صهیونیست ترکیه این موشک ها را تحت لیسانس آمریکا تولید می کند و برای دادن این موشک ها به طرف سوم باید بطور رسمی اجازه آمریکا را دریافت کند که آمریکا پیشتربعد از هدف قرار گرفتن جنگنده ترکیه توسط ارتش سوریه بی سر و صدا این اجازه را به ترکیه داده است تا این موشک ها را در اختیار گروه های مسلح سوری قرار دهد.
 

کد مطلب 1670935

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